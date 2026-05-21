Глава РЖД посетит 6-й матч финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» («Бизнес Online»)

Глава РЖД Олег Белозеров посетит шестую игру финала Кубка Гагарина.

Глава РЖД Олег Белозеров посетит шестую игру финала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (3-2 в серии).

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Игра пройдет в Казани сегодня, 21 мая. Ярославский клуб станет обладателем трофея в случае победы.

ОАО «Российские железные дороги» – генеральный спонсор «Локомотива».

На игре также будет присутствовать губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

