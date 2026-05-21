«Ростов» из ВХЛ четыре месяца не платит игрокам. Клуб в числе участников следующего сезона лиги (Legalbet)

«Ростов» из ВХЛ четыре месяца не платит игрокам.

По информации Legalbet, «Ростов » из Olimpbet ВХЛ четыре месяца не платит хоккеистам.

В апреле сообщалось , что руководство клуба собирается закрыть долги в кратчайшие сроки, но ситуация не изменилась.

В декабре 2025 года появлялась информация , что «Ростов» снимается с ВХЛ из-за финансовых проблем. Клуб объяснил решение отсутствием грантов, которые должно было предоставить Министерство спорта региона.

«Ростов» доиграл регулярку и занял в ней предпоследнее, 31-е место, набрав 45 очков за 62 матча. Неделю назад лига утвердила список участников следующего сезона – «Ростов» вошел в их число.

Фанаты «Югры» бросали на лед предметы после игры с «Химиком» в финале ВХЛ. Лига начала разбирательство