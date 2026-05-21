  • «Пилипенко – глубочайший интроверт, всегда был таким. В раздевалке сидел отдельно, глаза в пол. Он точно покинет «Авангард». Журналист Блохин о форварде
Журналист Андрей Блохин поделился мнением о форварде «Авангарда» Кирилле Пилипенко.

29-летний форвард начал текущий сезон FONBET КХЛ в «Северстали» (6+2 за 21 матч), а позднее перешел в омский клуб (1+0 в 17 играх с учетом плей-офф).

«О тех, кто абсолютно точно уйдет: Кирилл Пилипенко покинет команду.

Я разговаривал с человеком, который играл с ним в одной команде. Он сказал, что Пилипенко всегда был таким: в раздевалке сидел отдельно, глаза в пол, ни с кем не разговаривал. Глубочайший интроверт, к нему нужен был особый подход. И он не шел в силовую борьбу.

По данным моего источника, подозревали, что у Пилипенко больные плечи и поэтому он не толкается у бортов. Но это предположение», – сказал Блохин.

«Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур» заинтересованы в Пилипенко (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: программа «Овертайм»
Надо только задать неудобный вопрос тому, кто его подписание протолкнул - если все эти проблемы были давно известны - зачем это подписание с огромной компенсацией в принципе произошло? Даже без учёта того, что он вообще под стиль Буше не подходит..
Видимо нужно было чтобы лишние деньги сделали нужные обороты в определенные места, или на определенные счета в банках
На одном из эфиров СЭ Сопин прямо назвал менеджера Северстали Крюкова своим товарищем, мб ответ где-то около этого))
Стиль и тактика не его в Аве...нужно переходить в Магнитку...к Разину
Да Пиля вроде играл у Разина но без успешно.
Ну Пилипенко понятно. Уже интересно кто ещё покинет команду.
Абсолютно никакущий игрочишко.
