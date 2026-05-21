Сергачев об игре за «Нефтехимик»: «Хочется поиграть в НХЛ, а потом – конечно. Надеюсь, еще не скоро»

Сергачев о желании сыграть за «Нефтехимик»: хочется поиграть в НХЛ.

Защитник «Юты » Михаил Сергачев прибыл в Нижнекамск. Его команда вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Вегасу» (2-4 в серии).

В этом сезоне 27-летний россиянин провел 84 матча с учетом плей-офф и набрал 64 (10+54) очка.

– С кем уже успели увидеться в городе?

– Ни с кем. Только с мэром.

– Любимое татарское блюдо?

– Чак-чак.

– Любимый игрок «Нефтехимика»?

– Тренер Игорь Гришин.

– Хотели бы когда-нибудь сыграть за «Нефтехимик»?

– Конечно.

– Когда?

– Надеюсь, еще не скоро. Хочется немножко поиграть в НХЛ, а потом хотелось бы, конечно, – сказал Сергачев.

«Матч года» между российскими звездами НХЛ и КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 25 июля. Овечкин, Панарин и Сергачев – в числе участников