Сергачев об игре за «Нефтехимик»: «Хочется поиграть в НХЛ, а потом – конечно. Надеюсь, еще не скоро»
Защитник «Юты» Михаил Сергачев прибыл в Нижнекамск. Его команда вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Вегасу» (2-4 в серии).
В этом сезоне 27-летний россиянин провел 84 матча с учетом плей-офф и набрал 64 (10+54) очка.
– С кем уже успели увидеться в городе?
– Ни с кем. Только с мэром.
– Любимое татарское блюдо?
– Чак-чак.
– Любимый игрок «Нефтехимика»?
– Тренер Игорь Гришин.
– Хотели бы когда-нибудь сыграть за «Нефтехимик»?
– Конечно.
– Когда?
– Надеюсь, еще не скоро. Хочется немножко поиграть в НХЛ, а потом хотелось бы, конечно, – сказал Сергачев.
«Матч года» между российскими звездами НХЛ и КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 25 июля. Овечкин, Панарин и Сергачев – в числе участников
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
