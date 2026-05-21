  • «Лада» начала гасить долги по зарплате игрокам: «Клуб сможет использовать базу КХЛ для фиксации сделок с хоккеистами»
«Лада» начала гасить долги по зарплате игрокам: «Клуб сможет использовать базу КХЛ для фиксации сделок с хоккеистами»

«Лада» объявила, что начала выплачивать долги по зарплате перед игроками.

«Стратегический инвестор клуба, компания «Полипласт» выполнила свою часть финансовых обязательств в рамках подготовки клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Лада» начал процесс погашения задолженности по заработным платам. Для фиксации сделок с хоккеистами в ближайшее время клуб сможет беспрепятственно использовать базу данных центрального информационного бюро КХЛ», – сказано в сообщении клуба.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ «Лада» заняла десятое место в Западной конференции и не вышла в Кубок Гагарина.

«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В колхозе всё стабильно.
ОтветСергей Орлов
В колхозе всё стабильно.
да не то слово) ну раздадут сейчас бабло, потом ещё больше влезут в долги..можно подумать, что Тольятти кому то нужно в кхл с результатами, кроме как техническая команда, на которой зарабатывают очки))
