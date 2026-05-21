«Лада» начала гасить долги по зарплате игрокам: «Клуб сможет использовать базу КХЛ для фиксации сделок с хоккеистами»

«Лада » объявила, что начала выплачивать долги по зарплате перед игроками.

«Стратегический инвестор клуба, компания «Полипласт» выполнила свою часть финансовых обязательств в рамках подготовки клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Лада» начал процесс погашения задолженности по заработным платам. Для фиксации сделок с хоккеистами в ближайшее время клуб сможет беспрепятственно использовать базу данных центрального информационного бюро КХЛ», – сказано в сообщении клуба.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ «Лада» заняла десятое место в Западной конференции и не вышла в Кубок Гагарина.

«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»