Каменский о финале Кубка Гагарина: «Хотелось бы увидеть 7-й матч, всем зрителям было бы приятно»

Каменский о финале Кубка Гагарина: хотелось бы увидеть 7-й матч.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о противостоянии «Локомотива » и «Ак Барса » (3:2) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Матчи идут напряженно и зрелищно. Вокруг этих матчей большой ажиотаж, они действительно смотрятся. Две команды отдаются целиком и полностью. «Ак Барсу» отступать уже некуда, поэтому будет интересная борьба.

Хотелось бы увидеть седьмой матч, всем зрителям было бы приятно», – сказал Каменский.

Шестая игра в серии пройдет в Казани 21 мая.

