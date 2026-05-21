Каменский о финале Кубка Гагарина: «Хотелось бы увидеть 7-й матч, всем зрителям было бы приятно»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о противостоянии «Локомотива» и «Ак Барса» (3:2) в финальной серии Кубка Гагарина.
«Матчи идут напряженно и зрелищно. Вокруг этих матчей большой ажиотаж, они действительно смотрятся. Две команды отдаются целиком и полностью. «Ак Барсу» отступать уже некуда, поэтому будет интересная борьба.
Хотелось бы увидеть седьмой матч, всем зрителям было бы приятно», – сказал Каменский.
Шестая игра в серии пройдет в Казани 21 мая.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
