Баскетболист «Майами» Голдин об Овечкине: «Один из величайших. Его можно сравнить с Леброном – удивляешься что от одного, что от другого. Важно то, как он представляет страну»
40-летний капитан «Вашингтона» – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В апреле 2025 года он побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).
«Овечкин – один из величайших игроков. Те рекорды, которые он продолжает ставить, – единицы могут достичь такого результата. То, как он представляет страну, находясь на льду, – это важно. К нему только огромное уважение.
Его можно сравнить с Леброном Джеймсом. То, что Овечкин показывает на льду, Леброн делает на паркете. Удивляешься что от одного, что от другого», – сказал Голдин.
Ранее Овечкин объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
