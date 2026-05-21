  • Баскетболист «Майами» Голдин об Овечкине: «Один из величайших. Его можно сравнить с Леброном – удивляешься что от одного, что от другого. Важно то, как он представляет страну»
Баскетболист «Майами» Голдин об Овечкине: «Один из величайших. Его можно сравнить с Леброном – удивляешься что от одного, что от другого. Важно то, как он представляет страну»

Баскетболист «Майами» Влад Голдин поделился мнением об Александре Овечкине.

40-летний капитан «Вашингтона» – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В апреле 2025 года он побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).

«Овечкин – один из величайших игроков. Те рекорды, которые он продолжает ставить, – единицы могут достичь такого результата. То, как он представляет страну, находясь на льду, – это важно. К нему только огромное уважение.

Его можно сравнить с Леброном Джеймсом. То, что Овечкин показывает на льду, Леброн делает на паркете. Удивляешься что от одного, что от другого», – сказал Голдин.

Ранее Овечкин объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Овечкин и его жена сыграли в падел с Ксенией Бородиной

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Новость рассчитана на хоккейную ветку, раз написали кто такой Голдин аж в заголовке?
Новость рассчитана на хоккейную ветку, раз написали кто такой Голдин аж в заголовке?
А в баскетбольной ветке все знают, кто такой Голдин? Расскажи тогда про 13го игрока Орландо. Хотя Голдин не уверен, что 13й в своей команде.
А в баскетбольной ветке все знают, кто такой Голдин? Расскажи тогда про 13го игрока Орландо. Хотя Голдин не уверен, что 13й в своей команде.
Удивлю, но для российской баскетбольной аудитории, а это всё-таки целевая для данного сайта, фамилия Влада известна, несмотря на скромные показатели в НБА. У нас не так много игроков, которые там присутствовали в той или иной роли.
Мне, кстати, интересно, как превозносили бы Сашу за критикуемые броновские 4 кубка из 10.
