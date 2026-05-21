Коротков о «Металлурге» и «Сибири»: «В Магнитогорске неважно, ты русский, американец или швед – все равны. В Новосибирске иностранцам позволялось то, чего не стоило бы»

Коротков о «Металлурге»: в Магнитогорске все равны – русские, шведы, американцы.

Форвард «Металлурга » Никита Коротков , ранее выступавший за «Сибирь », поделился мнением о подходе клубов к легионерам.

– Расскажите о разнице организаций «Сибири» и «Металлурга» в плане философии?

– Главное отличие – в Магнитогорске все равны. Неважно, кто ты: русский, американец или швед.

– Для вас как экс-игрока «Сибири» это в новинку?

– Да. В Новосибирске, если откровенно говорить, все было по-другому. В «Сибири» иностранцев обеспечивали всеми условиями, как бы они себя ни вели в раздевалке, на арене или в быту. Им позволялись те вещи, которые не стоило бы позволять, как по мне. Ну, может быть, в Новосибирске просто другое мнение.

В Магнитогорске даже особо по-английски не все объясняют. В «Сибири» был переводчик, который все переводил, а в «Металлурге» быстренько все по-русски объяснили и поехали (смеется). В Магнитогорске все равны, со всех одинаковый спрос. Если плохо играешь, ты попадаешь в запас. И неважно, кто ты по паспорту или регалиям.

В плане всей организации все становится ясно, когда ставят цель. Ее озвучили на первом собрании: «Только кубок, других медалей нет, это наша задача-минимум, и она же задача-максимум», – сказал Коротков.

Форвард «Металлурга» Коротков об уходе из «Сибири»: «Хотел за что-то побороться – в Новосибирске такой возможности нет. Желаю клубу прийти к этой цели»