  • Коротков о «Металлурге» и «Сибири»: «В Магнитогорске неважно, ты русский, американец или швед – все равны. В Новосибирске иностранцам позволялось то, чего не стоило бы»
Форвард «Металлурга» Никита Коротков, ранее выступавший за «Сибирь», поделился мнением о подходе клубов к легионерам.

– Расскажите о разнице организаций «Сибири» и «Металлурга» в плане философии?

– Главное отличие – в Магнитогорске все равны. Неважно, кто ты: русский, американец или швед.

– Для вас как экс-игрока «Сибири» это в новинку?

– Да. В Новосибирске, если откровенно говорить, все было по-другому. В «Сибири» иностранцев обеспечивали всеми условиями, как бы они себя ни вели в раздевалке, на арене или в быту. Им позволялись те вещи, которые не стоило бы позволять, как по мне. Ну, может быть, в Новосибирске просто другое мнение.

В Магнитогорске даже особо по-английски не все объясняют. В «Сибири» был переводчик, который все переводил, а в «Металлурге» быстренько все по-русски объяснили и поехали (смеется). В Магнитогорске все равны, со всех одинаковый спрос. Если плохо играешь, ты попадаешь в запас. И неважно, кто ты по паспорту или регалиям.

В плане всей организации все становится ясно, когда ставят цель. Ее озвучили на первом собрании: «Только кубок, других медалей нет, это наша задача-минимум, и она же задача-максимум», – сказал Коротков.

Форвард «Металлурга» Коротков об уходе из «Сибири»: «Хотел за что-то побороться – в Новосибирске такой возможности нет. Желаю клубу прийти к этой цели»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Коротков на льду это "игрок-бегунок", бегает на льду быстро, но реализации нет.Сколько раз играя,за Сибирь "убегал" один на один, но без реализации.
Да я не ожидал такого от Никиты что он будет так говорить про Новосибирск!
Он помоему нечего плохого про Новосибирск не сказал. Просто разные подходы в командах ,к тем же легионерам. Всё грамотно рассказал .В каждой команде своё мнение, это нормально.
Сибирь воспитала и так отзывается
Новосибирск всегда славился умением выбирать классных легионеров. А классным игрокам всегда позволяют немного больше, чем середнякам, каким и является Коротков. Глупо грести под одну гребёнку лидеров, которые делают результат, и тех кто может только рояль таскать. Короткова хоть в задницу зацелуй, а он даже до Андреоффа не дотянет ( я не говорю про Бека).
Тут просто дело в классе состава и глубины скамейки, скажем в ММГ нет легионеров которые с большим отрывом сильнее остальных игроков и их спокойно можно посадить, если они начинают халтурить, в Сибири же совершенно другая ситуация, там за частую некем равноценно заменить не только скажем Бэка, но даже такого игрока как Никита менять некем тупо, вот и подход такой по этому, да и пропасть между Бэком и остальным составом колоссальная, что бы было одинаковое отношение надо иметь более менее равный и глубокий состав...такой подход не только в Сибири...
Так тут скорее всего дело в Разине)
Мне жаль Короткова. Жаль из за этих никому,а ему в первую очередь,не нужных откровений в адрес своей,хотя и бывшей команды. Не зная их внутри командной " кухни" отношение к Никите Новосибирских болельщиков было очень тёплым. Его ценили за способность в самых неожиданных,невероятных ситуациях создать на льду "шухер" панику у соперника,поднимая тонус своей команды. Как его иногда не хватало в прошлом сезоне! Напрасно он разоткровенничался по поводу своей бывшей команды отыграв всего один сезон о Разина . Никита, ещё не вечер! Как бы не пришлось пожалеть. И всё равно очень жаль,что его нет в команде.
Да что хоть вы так напали на парня? Плохого нечего не сказал .Просто не учёл, что в Сибири отличные легионеры ,и по уровню на много выше остальных в команде .Отсюда такое к ним отношение. В Металлурге другой подход ,ну и легионеры не уровня Бэка .Так что не ругайтесь вы так на парня .Но согласен с вами в том ,что внутренние дела команды бывшей ,рассказывать не стоит .Ну он не подумав точно это сделал .Хороший хоккеист ,реализацию бы ему подтянуть и был бы топ .
Парень попал в топ команду, где другие требования, другие амбиции, другие деньги. Где настроенье победителей. Увидел разницу и сказал.
