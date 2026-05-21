Дорофеев о 4:2 с «Колорадо»: «Харт был невероятен и стал главной причиной победы «Вегаса». Мы хорошо сыграли и полностью выложились»
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев прокомментировал победу над «Колорадо» (4:2, 1-0) в первом матче финальной серии Западной конференции.
25-летний россиянин забросил шайбу с передачи Митча Марнера.
– Мы проделали отличную командную работу, хорошо сыграли и полностью выложились.
– Вы показали пальцем на Марнера после заброшенной шайбы.
– Он сыграл невероятно. Очень техничный парень, отлично владеет шайбой и может создавать такие моменты.
– Учитывая насколько «Колорадо» хорош весь сезон, насколько важно забрать у них победу в гостях?
– Когда начинаешь серию на выезде, всегда хочется одержать победу, потому что есть шанс перейти ко второй игре с преимуществом. Хорошо, что мы выиграли.
– Как оцените игру вратаря Картера Харта и его сэйвы в третьем периоде?
– Он был невероятен всю игру и стал главной причиной нашей победы. Я рад за него, он великолепен, – сказал Дорофеев.
Дорофеева не остановить: забил в 4-м матче подряд! Теперь – «Колорадо», в финале Запада
Дорофеев – 5-й игрок в истории «Вегаса» с 10+ голами за один плей-офф. Рекорд у Маршессо – 13 шайб
Комментарии