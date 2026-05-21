«Динамо» Минск может завтра определиться с главным тренером. Принимать решение будет Лукашенко (Артур Хайруллин)

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин поделился информацией о процессе выбора главного тренера в минском «Динамо».

Команду три сезона возглавлял Дмитрий Квартальнов. Сообщалось, что клуб может не продлить с ним соглашение после вылета во втором раунде Кубка Гагарина (0-4 с «Ак Барсом»).

«Говорят, что решение по новому главному тренеру минского «Динамо» может быть принято уже завтра. Причем принимать его будет хозяин [собаки] Умки (президент Беларуси Александр Лукашенко – Спортс’‘).

Ни для кого не секрет, что он с симпатией относится к Дмитрию Квартальнову, но если оставлять главного тренера, то надо убирать Каркоцкого», – сказано в сообщении.

Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского «Динамо» с «Ак Барсом» в Кубке Гагарина

Пашков о «Динамо» Минск: «Упустить Квартальнова будет самой большой ошибкой. Он доверял молодежи и открыл целый пласт интересных белорусских хоккеистов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
кто дает деньги - тот и решает
Круто если оставить квартала и уберёт сумасбродов из руководства. Сильнее Минска еще ни разу не было
Ответ
Дык руководство назначал кто думаете?дядя Петя?Лукашенко и назначал. Так что не переоценивайте ситуацию
Ответ
Это понятно, что там придворные, но если посчитает нужным поставить в приоритет квартала, заменит на других придворных и всё
Если Квартал остается, то руководчтво придется претрести
Умку главным тренером !
Если Квартальнова уберут. Это будет большая ошибка и жиробесие. Проблема клубов с большими спонсорами, которые результат хотят вчера.
Ответ
кварталу это зачем? по ходу, в раздевалке динамы, лукаш , частый гость.
вот пусть сам и тренерует.
Ответ
Согласен. Но если хотят результата, пусть просто не мешают работать. Там верхушку в клубе сносить нужно нещадно. Им пох на хоккей
Решение будет принимать Умка.
Неимоверно сложно принять важное решение если не несешь ответственности за результат
давай умку в гт
Ответ
Она же лает на игроков будет.
Сейчас с Трумпом посоветуется и примет решение.
А вроде решили? Нет?
