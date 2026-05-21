«Динамо» Минск может завтра определиться с главным тренером. Принимать решение будет Лукашенко (Артур Хайруллин)

«Динамо» Минск может завтра определиться с главным тренером.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин поделился информацией о процессе выбора главного тренера в минском «Динамо ».

Команду три сезона возглавлял Дмитрий Квартальнов . Сообщалось, что клуб может не продлить с ним соглашение после вылета во втором раунде Кубка Гагарина (0-4 с «Ак Барсом»).

«Говорят, что решение по новому главному тренеру минского «Динамо» может быть принято уже завтра. Причем принимать его будет хозяин [собаки] Умки (президент Беларуси Александр Лукашенко – Спортс’‘).

Ни для кого не секрет, что он с симпатией относится к Дмитрию Квартальнову, но если оставлять главного тренера, то надо убирать Каркоцкого», – сказано в сообщении.

Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского «Динамо» с «Ак Барсом» в Кубке Гагарина

Пашков о «Динамо» Минск: «Упустить Квартальнова будет самой большой ошибкой. Он доверял молодежи и открыл целый пласт интересных белорусских хоккеистов»