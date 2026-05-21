Ротенберг о Кубке Третьяка: «Красная Машина-Юниор» стала самой результативной командой. Скажу как основатель академии – особенно ценно было видеть характер и самоотдачу детей»

Ротенберг о Кубке Третьяка: «Красная Машина-Юниор» стала самой результативной.

Вице-президент ФХР, основатель академии «Красная Машина-Юниор» Роман Ротенберг поделился мнением о выступлении команды на Кубке Третьяка.

В турнире приняли участие 12 команд не старше 12 лет из России и Беларуси. Чемпионом стал московский «Спартак», серебро выиграла «Армия СКА», бронзу – «Красная Машина-Юниор».

«Прошедший Кубок Третьяка еще раз показал, как растет и развивается «Красная Машина-Юниор».

Результаты выступления нашей команды стали очередным подтверждением того, что мы выбрали правильную стратегию развития. За четыре года существования «Красная Машина-Юниор» уже второй раз входит в тройку лучших команд России и Беларуси. Для молодой академии это результат большой системной работы.

Отдельно отмечу, что «Красная Машина-Юниор» вновь стала самой результативной командой Кубка Третьяка. 41 шайба за 6 матчей – это показатель того хоккея, к которому мы стремимся во всех командах академии: смелого, атакующего, современного, с постоянной нацеленностью на ворота соперника. Именно такой стиль мы прививаем нашим ребятам с самого детства.

Как основатель академии хочу сказать, что особенно ценно было видеть, с каким характером, самоотдачей и желанием играли наши дети. Такие турниры дают огромный опыт, который обязательно поможет им в будущем.

Будем продолжать работать, развивать академию, развивать наших детей и делать все, чтобы «Красная Машина-Юниор » и дальше подтверждала свой уровень не словами, а делом!» – написал Ротенберг.

