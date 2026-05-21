  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Кубке Третьяка: «Красная Машина-Юниор» стала самой результативной командой. Скажу как основатель академии – особенно ценно было видеть характер и самоотдачу детей»
0

Ротенберг о Кубке Третьяка: «Красная Машина-Юниор» стала самой результативной командой. Скажу как основатель академии – особенно ценно было видеть характер и самоотдачу детей»

Ротенберг о Кубке Третьяка: «Красная Машина-Юниор» стала самой результативной.

Вице-президент ФХР, основатель академии «Красная Машина-Юниор» Роман Ротенберг поделился мнением о выступлении команды на Кубке Третьяка.

В турнире приняли участие 12 команд не старше 12 лет из России и Беларуси. Чемпионом стал московский «Спартак», серебро выиграла «Армия СКА», бронзу – «Красная Машина-Юниор».

«Прошедший Кубок Третьяка еще раз показал, как растет и развивается «Красная Машина-Юниор».

Результаты выступления нашей команды стали очередным подтверждением того, что мы выбрали правильную стратегию развития. За четыре года существования «Красная Машина-Юниор» уже второй раз входит в тройку лучших команд России и Беларуси. Для молодой академии это результат большой системной работы.

Отдельно отмечу, что «Красная Машина-Юниор» вновь стала самой результативной командой Кубка Третьяка. 41 шайба за 6 матчей – это показатель того хоккея, к которому мы стремимся во всех командах академии: смелого, атакующего, современного, с постоянной нацеленностью на ворота соперника. Именно такой стиль мы прививаем нашим ребятам с самого детства.

Как основатель академии хочу сказать, что особенно ценно было видеть, с каким характером, самоотдачей и желанием играли наши дети. Такие турниры дают огромный опыт, который обязательно поможет им в будущем.

Будем продолжать работать, развивать академию, развивать наших детей и делать все, чтобы «Красная Машина-Юниор» и дальше подтверждала свой уровень не словами, а делом!» – написал Ротенберг.

Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
Кубок Третьяка
logoКХЛ
logoКрасная Машина-Юниор
детский хоккей

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Когда много говорят о заботе про детей, всегда всплывает в уме "Союз меча и орала" из "12 стульев".
ОтветBobby Clarke
Когда много говорят о заботе про детей, всегда всплывает в уме "Союз меча и орала" из "12 стульев".
Да много что всплывает, когда на детях зацикливаются так как Роман за последний год)
ОтветBobby Clarke
Когда много говорят о заботе про детей, всегда всплывает в уме "Союз меча и орала" из "12 стульев".
с прошедшим днем пионерии, Вас. странно, что не вспоминают добрым словом все эти кружки, секции, дома творчества и лагеря отдыха, где занимались и отдыхали миллионы детей.
-----------
кстати, все игроки сборной СССР в свое время тоже были пионерами. это вам не один Сириус на всю страну
Поискал инфу по этому турниру. Любопытный факт. Индивидуальные награды : «Самый юный талант» и «Лучшее игровое мышление» — Роман Ротенберг.
Ответ_BoSToN_44
Поискал инфу по этому турниру. Любопытный факт. Индивидуальные награды : «Самый юный талант» и «Лучшее игровое мышление» — Роман Ротенберг.
неожиданно)
"входит в тройку лучших!!! Команд России!!!"

Факты: из 39 команд мхл,худшая по всем статьям. 2 победы, 300+пропущенных шайб...

Худшая команда России, или как?)
ОтветГолуби в траве
"входит в тройку лучших!!! Команд России!!!" Факты: из 39 команд мхл,худшая по всем статьям. 2 победы, 300+пропущенных шайб... Худшая команда России, или как?)
в статье написано русским языком - турнир для детей 12 лет. в МХЛ со скольки играют?
ОтветChecker77
в статье написано русским языком - турнир для детей 12 лет. в МХЛ со скольки играют?
Ну так и пиши
" заняли третье место на турнире водокачки до 12 лет, в полном отсутствии конкуренции..."
Какая третья команда России они?
Тошнит от этого пафоса его.
Отчитайся по работе и результатами в мхл!
Основатель - развиватель хренов..
Просто хоккейный академик.
Отец-основатель хоккея.
ОтветОперация Ы
Отец-основатель хоккея.
Тарасов нашего времени. какие времена - такие и Тарасовы
Чтобы отец- основатель был доволен для роста результативности очень важно правильно подбирать соперников). Кому там забили, случайным прохожим или канадцам не важно. Поггремуха все равно громко гремит.
Юниор Помидор
Ого там за Спартак играла Сухова Маргарита Владимировна. Причем она даже в финале забила. Во прикол))
Дайте уже ему таблетки
Рома не парься люди оценят твой безумный вклад в развитие российского хоккея
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о ЧМ-2026: «Видел обзоры, знаю результаты. У нас свой чемпионат мира, но для детей – Кубок Третьяка»
19 мая, 13:55
Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»
19 мая, 09:55
Роман Ротенберг: «Академия «Красная Машина Юниор» – целая экосистема, в которой ребенок может расти как спортсмен, личность и гражданин страны. Важно, чтобы хоккей был доступным»
17 мая, 10:44
Рекомендуем
Главные новости
Рыбин об Исаеве: «Если в КХЛ у тебя хороший контракт, ехать в АХЛ шляться по фарм‑клубам – глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь»
3 минуты назад
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
9 минут назад
Якупов, Панин и Павел Табаков болели за «Спартак» в суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Хоккеисты «Авангарда» и «Салавата» и актер сфотографировались в метро
27 минут назадФото
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словакию, Финляндия обыграла Австрию, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
33 минуты назад
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
сегодня, 20:11
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Симашев: «КХЛ – вторая лига в мире, но НХЛ – это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там»
17 минут назад
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
51 минуту назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
сегодня, 20:01
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
сегодня, 19:38
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Рекомендуем