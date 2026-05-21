  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Нью-Джерси» отменил лагерь развития для проспектов НХЛ из-за ЧМ по футболу, заявил агент Дементьев
0

«Нью-Джерси» отменил лагерь развития для проспектов НХЛ из-за ЧМ по футболу, заявил агент Дементьев

«Нью-Джерси» отменил лагерь развития для проспектов НХЛ из-за ЧМ по футболу.

Хоккейный агент Алексей Дементьев сообщил, что «Нью-Джерси» не планирует этим летом проводить лагерь развития для молодых игроков НХЛ из-за чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что посетить мероприятие планировали 20-летний Антон Силаев из «Торпедо» и 22-летний Даниил Орлов из «Спартака».

«Насколько мне известно, в этом году «Нью-Джерси» не проводит лагерь развития как таковой именно из-за игр чемпионата мира по футболу», – сообщил Дементьев.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Стадион «Метлайф» (в штате Нью-Джерси) примет восемь матчей турнира, включая финал.

Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoАнтон Силаев
logoКХЛ
logoНью-Джерси
logoТорпедо
logoНХЛ
logoАлексей Дементьев
logoСпартак
logoДаниил Орлов
ТАСС
Метлайф Стэдиум
logoчемпионат мира

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
"Лагеря развития для молодых игроков НХЛ" не существует. Для перспективной молодежи - да
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
20 мая, 13:46
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
20 мая, 12:30
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
12 мая, 05:30
Рекомендуем
Главные новости
Рыбин об Исаеве: «Если в КХЛ у тебя хороший контракт, ехать в АХЛ шляться по фарм‑клубам – глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь»
3 минуты назад
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
9 минут назад
Якупов, Панин и Павел Табаков болели за «Спартак» в суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Хоккеисты «Авангарда» и «Салавата» и актер сфотографировались в метро
27 минут назадФото
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словакию, Финляндия обыграла Австрию, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
33 минуты назад
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
сегодня, 20:11
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Симашев: «КХЛ – вторая лига в мире, но НХЛ – это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там»
17 минут назад
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
51 минуту назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
сегодня, 20:01
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
сегодня, 19:38
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Рекомендуем