«Нью-Джерси» отменил лагерь развития для проспектов НХЛ из-за ЧМ по футболу, заявил агент Дементьев

«Нью-Джерси» отменил лагерь развития для проспектов НХЛ из-за ЧМ по футболу.

Хоккейный агент Алексей Дементьев сообщил, что «Нью-Джерси» не планирует этим летом проводить лагерь развития для молодых игроков НХЛ из-за чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что посетить мероприятие планировали 20-летний Антон Силаев из «Торпедо» и 22-летний Даниил Орлов из «Спартака».

«Насколько мне известно, в этом году «Нью-Джерси» не проводит лагерь развития как таковой именно из-за игр чемпионата мира по футболу», – сообщил Дементьев.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Стадион «Метлайф» (в штате Нью-Джерси) примет восемь матчей турнира, включая финал.

