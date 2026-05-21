Фанаты «Югры» бросали на лед предметы после игры с «Химиком» в финале ВХЛ. Лига начала разбирательство
Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) возбудила производство по поводу поведения болельщиков «Югры» в концовке второго матча финальной серии с «Химиком» (3:4, 1-1).
«После окончания матча Второго этапа OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ №81 «Югра» г. Ханты-Мансийск – «Химик» г. Воскресенск, состоявшегося 18 мая 2026 года, болельщиками с трибун на лед и в сторону скамеек для запасных игроков команд были брошены посторонние предметы.
Лигой инициировано возбуждение производства в Дисциплинарном комитете ФХР, инциденту будет дана правовая оценка и вынесены санкции в соответствии с Регламентом OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ», – говорится в заявлении лиги.
В конце той же встречи ВХЛ усмотрела дисциплинарное нарушение от главного тренера «Химика» Егора Башкатова и дисквалифицировала его на одну игру.
