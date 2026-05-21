  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фанаты «Югры» бросали на лед предметы после игры с «Химиком» в финале ВХЛ. Лига начала разбирательство
0

Фанаты «Югры» бросали на лед предметы после игры с «Химиком» в финале ВХЛ. Лига начала разбирательство

Фанаты бросали на лед предметы после матча «Югра» – «Химик» в финале ВХЛ.

Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) возбудила производство по поводу поведения болельщиков «Югры» в концовке второго матча финальной серии с «Химиком» (3:4, 1-1).

«После окончания матча Второго этапа OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ №81 «Югра» г. Ханты-Мансийск – «Химик» г. Воскресенск, состоявшегося 18 мая 2026 года, болельщиками с трибун на лед и в сторону скамеек для запасных игроков команд были брошены посторонние предметы.

Лигой инициировано возбуждение производства в Дисциплинарном комитете ФХР, инциденту будет дана правовая оценка и вынесены санкции в соответствии с Регламентом OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ», – говорится в заявлении лиги.

В конце той же встречи ВХЛ усмотрела дисциплинарное нарушение от главного тренера «Химика» Егора Башкатова и дисквалифицировала его на одну игру.

Кубок Чемпиона России. «Химик» сыграет с «Югрой» в третьем матче финальной серии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ВХЛ
logoЮгра
logoХимик Воскресенск
болельщики
logoВХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
20 мая, 15:20
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
16 мая, 06:50
Рекомендуем
Главные новости
Рыбин об Исаеве: «Если в КХЛ у тебя хороший контракт, ехать в АХЛ шляться по фарм‑клубам – глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь»
2 минуты назад
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
8 минут назад
Якупов, Панин и Павел Табаков болели за «Спартак» в суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Хоккеисты «Авангарда» и «Салавата» и актер сфотографировались в метро
26 минут назадФото
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словакию, Финляндия обыграла Австрию, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
32 минуты назад
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
сегодня, 20:11
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Симашев: «КХЛ – вторая лига в мире, но НХЛ – это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там»
16 минут назад
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
50 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
сегодня, 20:01
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
сегодня, 19:38
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Рекомендуем