Кросби о возможном конце карьеры в 2027-м: «Абсолютно точно нет. Хочу играть как можно дольше»

Кросби о возможном конце карьеры в 2027-м: абсолютно точно нет.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби заявил, что не планирует завершать карьеру летом 2027 года, когда истечет срок его действующего контракта с «Пингвинс».

38-летний форвард ранее сказал, что будет решать вопрос о своем будущем после окончания каждого сезона.

– Я сказал это, потому что команда находится в таком положении. Есть смысл иметь такую ​​гибкость, учитывая потолок зарплат и то, кого из игроков мы сможем подписать.

Конечно, ситуация может измениться. Мы с Кайлом Дубасом (генменеджер «Питтсбурга» – Спортс) еще даже не обсуждали новый договор. Но я поговорю с ним и с агентом этим летом. Если будет целесообразно подписать контракт на пару лет, то мы так и сделаем. Буду делать то, что лучше для команды.

– Может ли получиться, что следующий сезон станет для вас последним?

– Абсолютно точно нет. Хочу играть как можно дольше, – сказал Кросби.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Кросби набрал 74 (29+45) очка в 68 матчах при полезности «0». В плей-офф у него 1+4 за 6 игр.

