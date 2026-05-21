Кросби о возможном конце карьеры в 2027-м: «Абсолютно точно нет. Хочу играть как можно дольше»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что не планирует завершать карьеру летом 2027 года, когда истечет срок его действующего контракта с «Пингвинс».
38-летний форвард ранее сказал, что будет решать вопрос о своем будущем после окончания каждого сезона.
– Я сказал это, потому что команда находится в таком положении. Есть смысл иметь такую гибкость, учитывая потолок зарплат и то, кого из игроков мы сможем подписать.
Конечно, ситуация может измениться. Мы с Кайлом Дубасом (генменеджер «Питтсбурга» – Спортс) еще даже не обсуждали новый договор. Но я поговорю с ним и с агентом этим летом. Если будет целесообразно подписать контракт на пару лет, то мы так и сделаем. Буду делать то, что лучше для команды.
– Может ли получиться, что следующий сезон станет для вас последним?
– Абсолютно точно нет. Хочу играть как можно дольше, – сказал Кросби.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Кросби набрал 74 (29+45) очка в 68 матчах при полезности «0». В плей-офф у него 1+4 за 6 игр.
Замахнуться на 2000 очков, осталось то меньше 250
В каждом сезоне если будет по 80 набирать, то вполне реально, чем не стимул еще 3 сезона провести в лиге?