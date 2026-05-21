Кросби о возможном конце карьеры в 2027-м: «Абсолютно точно нет. Хочу играть как можно дольше»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что не планирует завершать карьеру летом 2027 года, когда истечет срок его действующего контракта с «Пингвинс».

38-летний форвард ранее сказал, что будет решать вопрос о своем будущем после окончания каждого сезона.

– Я сказал это, потому что команда находится в таком положении. Есть смысл иметь такую ​​гибкость, учитывая потолок зарплат и то, кого из игроков мы сможем подписать.

Конечно, ситуация может измениться. Мы с Кайлом Дубасом (генменеджер «Питтсбурга» – Спортс) еще даже не обсуждали новый договор. Но я поговорю с ним и с агентом этим летом. Если будет целесообразно подписать контракт на пару лет, то мы так и сделаем. Буду делать то, что лучше для команды.

– Может ли получиться, что следующий сезон станет для вас последним?

– Абсолютно точно нет. Хочу играть как можно дольше, – сказал Кросби.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Кросби набрал 74 (29+45) очка в 68 матчах при полезности «0». В плей-офф у него 1+4 за 6 игр.

Кросби, Мартон и Мерсер включены в состав сборной Канады на ЧМ-2026, Барзэл пропустит турнир из-за травмы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
2-3 сезона сможет отыграть
Замахнуться на 2000 очков, осталось то меньше 250
В каждом сезоне если будет по 80 набирать, то вполне реально, чем не стимул еще 3 сезона провести в лиге?
Да судя по матчам в сборной он даже очень прилично выглядит так что пару тройку сезонов вполне может отыграть.
Ну и слава богу
Кросби, Овечкин , Ягр, Малкин , Ибрагимович , Роналдо , Месси , Федерер , Джокович , Леброн , Брэди , слишком много таланта , здоровья , это спортивные фрики, абсолютно не с этой планеты , там и психика работает на принципиально другом уровне . Они играют так долго , потому что горят , потому что в ДНК зашито желание быть лучшим , им жизненно необходимо выходить перед публикой , и получать адреналин. И ведь тянут/тянули уровень до последнего, даже в глубокой спортивной старости недоступный 99% процентам тех с кем соревновались .
Кросби и Овечкин - небо и земля. Сидни - настоящий профессионал
Ови типа любитель?😬✌️🤣
