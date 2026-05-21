Беднар о травме Макара: «Кэйл – важный игрок, «Колорадо» нужно найти выход. Все наши ребята способны на большее»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал отсутствие Кэйла Макара в первой игре финала Западной конференции против «Вегаса» (2:4, 0-1).

27-летний защитник получил повреждение по ходу серии с «Миннесотой». Характер травмы и сроки восстановления игрока не уточняются.

«Он важный игрок, проводит много времени на льду. У нас были проблемы в некоторых моментах, которые являются его сильной стороной. Но он вне игры, поэтому нам нужно найти выход.

Думаю, что ребята, которые играли сегодня, не только защитники, но и все остальные, способны на большее», – сказал Беднар.

Торторелла о 4:2 с «Колорадо»: «Вегасу» предстоит много работы, мы сыграли небезупречно. Вратарь сделал отличные сэйвы в ключевые моменты»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Настолько игра Колорадо от него зависит?
ОтветДенис Аксентьев
на 50%
