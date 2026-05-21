Светлов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» прошел «Авангард» за счет глубины состава и молодежного задора. Серия с «Ак Барсом» идет по этому же сценарию»

Светлов о финале Кубка Гагарина: иностранные форварды «Ак Барса» не так заряжены.

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (3-2).

– Надежды Казани на то, что Ярославль после семиматчевого полуфинала с Омском не хватит на второй марафон подряд, не оправдались. «Локомотив» выдержал темп, уверенно взял все нечетные игры финала и находится в шаге от трофея.

– За счет чего «Локомотив» выдерживает?

– Сказывается длина скамейки. В каждой серии из нижних звеньев «Локомотива» выстреливают новые люди. Посмотрите, какая интересная роль в последних матчах, например, у форварда Кирьянова – у Казани таких открытий нет.

За счет глубины состава и молодежного задора Ярославль прошел Омск. Теперь по этому же сценарию идет серия с Казанью.

– В чем шанс «Ак Барса»?

– В силовом давлении, агрессии, функциональной форме. Шестой матч даст ответ, остался ли бензин у «Ак Барса».

Еще один резерв Казани – легионеры. У Ярославля они – прежде всего Фроуз и Паник – на первых ролях в атаке. А вот иностранные форварды «Ак Барса» не так заряжены.

Вспомните, например, как тренеры раскрыли в «Салавате Юлаеве» Хмелевски, там он был доминирующим форвардом. Почему же в Казани Хмелевски не в этой же роли, а лишь в эпизодической? Да и Тодд не так полезен, как у Ярославля Фроуз, – сказал Светлов.

Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив» в Казани: «Предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина»