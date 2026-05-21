  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Светлов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» прошел «Авангард» за счет глубины состава и молодежного задора. Серия с «Ак Барсом» идет по этому же сценарию»
0

Светлов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» прошел «Авангард» за счет глубины состава и молодежного задора. Серия с «Ак Барсом» идет по этому же сценарию»

Светлов о финале Кубка Гагарина: иностранные форварды «Ак Барса» не так заряжены.

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2).

– Надежды Казани на то, что Ярославль после семиматчевого полуфинала с Омском не хватит на второй марафон подряд, не оправдались. «Локомотив» выдержал темп, уверенно взял все нечетные игры финала и находится в шаге от трофея.

– За счет чего «Локомотив» выдерживает?

– Сказывается длина скамейки. В каждой серии из нижних звеньев «Локомотива» выстреливают новые люди. Посмотрите, какая интересная роль в последних матчах, например, у форварда Кирьянова – у Казани таких открытий нет.

За счет глубины состава и молодежного задора Ярославль прошел Омск. Теперь по этому же сценарию идет серия с Казанью.

– В чем шанс «Ак Барса»?

– В силовом давлении, агрессии, функциональной форме. Шестой матч даст ответ, остался ли бензин у «Ак Барса».

Еще один резерв Казани – легионеры. У Ярославля они – прежде всего Фроуз и Паник – на первых ролях в атаке. А вот иностранные форварды «Ак Барса» не так заряжены.

Вспомните, например, как тренеры раскрыли в «Салавате Юлаеве» Хмелевски, там он был доминирующим форвардом. Почему же в Казани Хмелевски не в этой же роли, а лишь в эпизодической? Да и Тодд не так полезен, как у Ярославля Фроуз, – сказал Светлов.

Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив» в Казани: «Предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoНэйтан Тодд
logoРихард Паник
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoАк Барс
logoСергей Светлов
logoБайрон Фроуз
logoАвангард
logoНикита Кирьянов
logoСаша Хмелевски

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Глубина собственной школы бьёт глубину потолка зарплат.
на месте локомотива должен быть авангард, если бы бы не просрал за 30 секунд матч..где бы локо был со своей глубиной состава и молодёжью,по другому бы говорили.
ОтветAlexFirs60
на месте локомотива должен быть авангард, если бы бы не просрал за 30 секунд матч..где бы локо был со своей глубиной состава и молодёжью,по другому бы говорили.
Если бы кто-то на простыне засох, небыло бы этих, если бы да кобы😀
ОтветAlexFirs60
на месте локомотива должен быть авангард, если бы бы не просрал за 30 секунд матч..где бы локо был со своей глубиной состава и молодёжью,по другому бы говорили.
Бы бы бы бы если бы если бы ..
Он прав. Молодые бы бегали - укатывали Локо. Вон в Мартынове сколько прыти было. А в итоге сами себя укатали, в себя поверили и руки опустили. Результат за 30 секунд до конца.
Ну локомотиву с авангардом в шестой игре подфартило.
Качели ,зря туда чиновник поедит с Ярославля, ещё не конец цирка.
локомотив не устает это удивляет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Константин Глазачев: «Авангард», «Локомотив» и «Ак Барс» были лучше готовы к плей-офф, чем «Металлург». Кубок Гагарина выигрывают прагматичные команды»
20 мая, 16:59
Алексей Емелин: «Потенциал у «Ак Барса» большой, но пока «Локомотив» не дает его реализовать. Ярославцы забрали как свой пятак, так и чужой, причем полностью»
20 мая, 16:40
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
20 мая, 12:30
Рекомендуем
Главные новости
Рыбин об Исаеве: «Если в КХЛ у тебя хороший контракт, ехать в АХЛ шляться по фарм‑клубам – глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь»
2 минуты назад
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
8 минут назад
Якупов, Панин и Павел Табаков болели за «Спартак» в суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Хоккеисты «Авангарда» и «Салавата» и актер сфотографировались в метро
26 минут назадФото
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словакию, Финляндия обыграла Австрию, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
32 минуты назад
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
сегодня, 20:11
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Симашев: «КХЛ – вторая лига в мире, но НХЛ – это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там»
16 минут назад
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
50 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
сегодня, 20:01
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
сегодня, 19:38
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Рекомендуем