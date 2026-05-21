Фарм «Колорадо» вышел в полуфинал плей-офф АХЛ. Экс-вратарь «Металлурга» Набоков не участвовал в матчах
«Колорадо Иглс» стал первым полуфиналистом плей-офф АХЛ. Фарм-клуб «Колорадо» победил «Коачеллу» (фарм «Сиэтла») со счетом 3-1 в серии.
Российский голкипер Илья Набоков, ранее выступавший за «Металлург», присоединился к команде по ходу Кубка Колдера. В этом раунде он провел две игры в качестве запасного и еще на две не был заявлен.
Форвард Данил Гущин провел только три матча из десяти в этом плей-офф и не отметился результативными действиями.
«Иглс» сыграют с победителем пары «Гранд Рэпидс» (фарм «Детройта») – «Чикаго Вулвс» (фарм «Каролины»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
