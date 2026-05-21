Сурин о том, что Сафонов из «Ак Барса» назвал игроков «Локомотива» актерами: «Ему виднее. Умные люди сделают выводы»

Сурин о том, что Сафонов назвал актерами игроков «Локомотива»: ему виднее.

Форвард «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал высказывания форварда «Ак Барса » Ильи Сафонова в адрес игроков ярославской команды.

Ранее Сафонов в интервью клубному телевидению назвал хоккеистов «Локомотива » «красивыми актерами».

– Что скажете про высказывание Сафонова, который назвал игроков «Локомотива» актерами?

– Ему виднее. Думаю, нормальные, умные люди прислушаются к нему и сделают выводы, – сказал Сурин.

