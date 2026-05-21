  • Форвард «Металлурга» Коротков об уходе из «Сибири»: «Хотел за что-то побороться – в Новосибирске такой возможности нет. Желаю клубу прийти к этой цели»
Форвард «Металлурга» Никита Коротков прокомментировал переход из «Сибири» прошлым летом. 29-летний хоккеист провел шесть сезонов в основе новосибирского клуба.

– Я понял, что можно вообще в другой хоккей играть (смеется), отличающийся от того, что был в Новосибирске, и неважно, с каким тренером. С Немировски я вот не зацепил особо тогда его, возможно, он был чем-то похож. Если взять остальных специалистов, то это совсем другие правила, требования.

Приехав в Магнитогорск, я вообще не понял, куда попал (смеется). Если сопоставить действия в обороне в «Сибири», выход из зоны, переход в атаку, то это вообще разный хоккей. Для меня это стало открытием – оказывается, и в этот хоккей можно играть. Постепенно я привык, но изначально было в новинку.

– Вы же наверняка это понимали, когда подписывали контракт, вас это не пугало?

– Не пугало, я хотел отсюда (из Новосибирска – Спортс’‘) уехать. Вопрос был не в деньгах. Хотел вытащить себя из зоны комфорта, за что-то побороться. В Новосибирске, как мы видим, этой возможности нет. Но желаю клубу, чтобы они пришли к этой цели. В городе должна быть команда, которая будет бороться за кубок.

В Новосибирске у меня все было хорошо, но не в смысле того, что меня где-то тащат. В городе и клубе меня знают, проблем никаких не было, любую проблему можно было решить, даже попросив кого-то: много приятелей, знакомых, друзей. В Магнитогорск когда уехал, знал пару человек в команде.

Принял такое решение. Мне многие говорили, что я пожалею, не доиграю сезон, меня выгонят, обменяют. Поехал без задней мысли, был уверен, что могу делать ту работу, которую от меня будут требовать. Не до конца все получилось, но считаю, что поехал не зря, – сказал Коротков.

В этом сезоне он набрал 15 (8+7) очков за 61 игру в FONBET чемпионате КХЛ и 0+4 в 15 матчах плей-офф.

Коротков даже в Сибири был на вторых ролях. В Магнитке он делит 19-20 место среди игроков команды по набранным очкам. Это не про "выиграть что-то", а "на чужом горбу в рай въехать" и денег заработать.
Вы не правы ,он в звене с Джонсоном, выполняет свою работу хорошо .Своё он точно отрабатывает .
Он в Сибири столько очков не набирал.
Когда Никита перешёл в Магнитку думал что "потеряется" не заиграет Но он не потерялся и провёл хороший сезон Красавчик ! Удачи в дальнейшей карьере !
