Торторелла о 4:2 с «Колорадо»: «Вегасу» предстоит много работы, мы сыграли небезупречно. Вратарь сделал отличные сэйвы в ключевые моменты»

Торторелла о 4:2 с «Колорадо»: «Вегасу» сыграл небезупречно.

Главный тренер «Вегаса » Джон Торторелла прокомментировал гостевую победу над «Колорадо » (4:2, 1-0) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли.

«Приехать на арену «Колорадо» и так сыграть, когда они с самого начала пытаются атаковать... Мы хорошо провели первый период. Хороший период для гостевого матча. Мы ни в коем случае не сыграли безупречно, у нас были эпизоды серьезной нестабильности.

Мы забили несколько голов в удачное время, а вратарь сделал ряд отличных сэйвов в ключевые моменты. Приятно одержать первую победу, но нам предстоит много работы», – сказал Торторелла.

