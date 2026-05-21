Торторелла о 4:2 с «Колорадо»: «Вегасу» предстоит много работы, мы сыграли небезупречно. Вратарь сделал отличные сэйвы в ключевые моменты»

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал гостевую победу над «Колорадо» (4:2, 1-0) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли.

«Приехать на арену «Колорадо» и так сыграть, когда они с самого начала пытаются атаковать... Мы хорошо провели первый период. Хороший период для гостевого матча. Мы ни в коем случае не сыграли безупречно, у нас были эпизоды серьезной нестабильности.

Мы забили несколько голов в удачное время, а вратарь сделал ряд отличных сэйвов в ключевые моменты. Приятно одержать первую победу, но нам предстоит много работы», – сказал Торторелла.

«Вегас» повел 1-0 в серии с «Колорадо», выиграв 4:2 в первом матче. Дорофеев и Ничушкин забили, Харт отразил 36 из 38 бросков

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Будет ржака, если Тортс ещё один Кубок возьмёт.
Торонтелла нормально все наладил. Походу дела не особо кошмарами состав
