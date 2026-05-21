ЦСКА хочет выменять Цулыгина у «Салавата». В защитнике заинтересован Никитин (Артур Хайруллин)

ЦСКА хочет выменять Цулыгина у «Салавата». В защитнике заинтересован Никитин
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ЦСКА хочет приобрести Ярослава Цулыгина из «Салавата Юлаева».
Отмечается, что в 21-летнем защитнике лично заинтересован главный тренер армейцев Игорь Никитин. Уфимский клуб готов расстаться с хоккеистом за достойную компенсацию.
В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Цулыгин провел 65 игр и набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 6». В плей-офф у него 0+1 в 10 матчах при полезности «минус 6».
Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026-го. Игрок может стать ограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Да и Абрамов зачах совсем, после травмы не нужен тренеру, смена обстановки тоже, возможно, на пользу