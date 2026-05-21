  ЦСКА хочет выменять Цулыгина у «Салавата». В защитнике заинтересован Никитин (Артур Хайруллин)
ЦСКА хочет выменять Цулыгина у «Салавата». В защитнике заинтересован Никитин (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ЦСКА хочет приобрести Ярослава Цулыгина из «Салавата Юлаева».

Отмечается, что в 21-летнем защитнике лично заинтересован главный тренер армейцев Игорь Никитин. Уфимский клуб готов расстаться с хоккеистом за достойную компенсацию. 

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Цулыгин провел 65 игр и набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 6». В плей-офф у него 0+1 в 10 матчах при полезности «минус 6».

Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026-го. Игрок может стать ограниченно свободным агентом.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Была информация, что Цулыгина сильно нахваливает Юшкевич, который отвечает в ЦСКА за защитников. И что еще по ходу сезона пытались обменять на Абрамова, на которого Никитин не рассчитывает, но СЮ не согласился. Вообще странно, что основные трансферные слухи от ЦСКА связаны с защитниками, менять хотят минимум половину, хотя в второй половине сезона Никитин с Юшкевичем и так оборону наладили. А вот что по напам? Эти Гарднеры-Костины с 1-2 голами в год типа всех устраивают? Тогда оно конечно, тогда единственный шанс ЦСКА - не пропускать вообще.
Те, кто пишут "надо отдавать", вы чем думаете? Цулыгину всего 21 год, а он уже 4 сезона провёл в основном составе, 196 матчей имеет за плечами. Это - отличный актив!!! Если даже и отдавать его, то за ОООЧЕНЬ хорошую цену, у нас же и так, после ухода Шакира Мухамадуллина, нет нормального, полноценного атакующего защитника. Как говорится, такая корова нужна самому!!! Вот если ЦСКА так нужен Цулыгин, пусть отдадут нам то, что нужно нам, решает наши проблемы, а не пытаются спихнуть нам свои неликвиды в лице Абрамова, который нам не очень-то и нужен. А нам нужны центры во второе и третье звено, причём, россияне. Пусть отдают Соркина и/или Карнаухова, на худой конец - Мингачева, и немного доплатят деньгами. А просто так отдать "пока берут" - это глупость и безответственность. Как будто у нас россыпь классных защитников. Только к Василевскому нет вопросов, кроме до сих пор не продлённого контракта. А все остальные - не без изъяна. Панин - "старый", "зачем снова подписали". Кулик - ни домосед, ни атакующий. Зоркин, Комаров, Газимов - "косячники". Варлов вроде перестал быть косячником, но нерезультативный. Агафонов всё никак не вырастет. В Толпаре и Торосе толком нет смены, уже готовой к КХЛ. В таких обстоятельствах разбрасываться целым Цулыгиным - это вредительство. Да, ошибался в этом сезоне много, но это опыт, и его ошибки идут от смелости, вот не боится он принимать нестандартные решения. Может, именно за это он и нравится Никитину???
ОтветВенер Кучербаев
Есть еще Щербаков и Будницкий в Торосе.
ОтветВенер Кучербаев
Отличный комментарий, но не могу не отметить, что Зоркин в последнем сезоне реально прибавил и стал играть лучше. Хотя не скажу, что являюсь фанатом его игры, но в плей-офф, после заболевания, его действительно не хватало
Последний сезон отыграл очень плохо
ОтветKlinsmann32
даже из основы выводили
ОтветRadik_2.0
лучше отдать Дроздова за Булыгина потому что Дроздов в течении 2 х лет безобразно играет
Жаль будет расставаться со своим воспитанником, но в целях развития как игрока, думаю ему будет полезно поиграть в сильных командах и без прессинга со стороны отца-тренера.
Сделали ошибку с Аймурзином а теперь еще так хотите?!!!!!Вы что с ума сошли,о чем думаете!?Одумайтесь
ОтветРамиль Харисов
в чем ошибка? без вратаря нужно было играть?
ОтветАльберт Галин
ты не понял по ходу меня,Аймурзин,Салават сплавил его!И как он заиграл,ваще топ!!!!!А теперь и защитника перспективного хотят продать!
А своего молодняка у ЦСКА пока не предвидится на подходе? А то Майстренко и Чуркин не впечатлили совсем.
ОтветMerk88
У Цска вроде Владимир Штрыхунов на подходе. Говорили про него что в потенциале один из лучших защитников российских за последние несколько лет.
ОтветMerk88
Так-то смешно. У ЦСКА в основе девятнадцатилетний Патрихаев играл
Цуле самому на пользу пошёл бы переход в конюшню. Если предлагают Абрамова и доплату, то и Салавату будет норм. Цулыгину пора выходить на первые роли, он может вырасти в условного Шарпи, а в Салавате его задвигают то под старого Хафизуллина, то под Стюарта. Возможно, Цулыгин старший не хочет разговоров про кумовство и боится давать карт бланш сыну, под давлением играть все время тяжело Ярику.
Да и Абрамов зачах совсем, после травмы не нужен тренеру, смена обстановки тоже, возможно, на пользу
ОтветDragon10
Это когда цска предлагал доплату и нормальных игроков? Всегда ненужный шлак скидывали
Да вы чего ребят. Нельзя отдавать. Вы забыли, какой Зоркин к нам пришел в 21, одни косяки, сейчас обтерся и норм, один из основных защитников, а Ярик не в этом так в следующем сезоне стрельнет, у Никитина ничего хорошего с его антихоккеем. Да и Абрамов нам зачем, крайних полно, центральных нет. Да и не хватает парня с пасом типа Лабанка, Пилипенко, чтобы Ремпала подкармливать. А Ярика нельзя отдавать. Салават превращает в школу для подготовки чужих команд.
Цулыгин последний сезон сильно сдал. Надо продавать пока берут
Цска лучших игроков из клубов собирает любой ценой ,ставя задачу выиграть КГ в следующем сезоне ,но в Уфе и Башкирии так же болельщики хотят иметь сильных игроков и клуб !
