ЦСКА хочет выменять Цулыгина у «Салавата». В защитнике заинтересован Никитин (Артур Хайруллин)

ЦСКА хочет выменять Цулыгина у «Салавата».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ЦСКА хочет приобрести Ярослава Цулыгина из «Салавата Юлаева ».

Отмечается, что в 21-летнем защитнике лично заинтересован главный тренер армейцев Игорь Никитин. Уфимский клуб готов расстаться с хоккеистом за достойную компенсацию.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Цулыгин провел 65 игр и набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 6». В плей-офф у него 0+1 в 10 матчах при полезности «минус 6».

Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026-го. Игрок может стать ограниченно свободным агентом.

