0

Макар пропустит 1-й матч серии с «Вегасом» в финале Запада из-за травмы

Защитник «Колорадо» Макар пропустит 1-й матч серии с «Вегасом» из-за травмы.

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар пропустит 1-й матч серии с «Вегасом» в финале Западной конференции из-за травмы.

1-я игра серии состоится 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени). Макар пропустил все три тренировки команды после выхода в финал Запада.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что статус защитника оценивается как «со дня на день» из-за травмы, и что его место в составе займет Джек Ашан.

Макар выходил на лед перед утренней раскаткой команды в ​​среду, Беднар сказал, что защитник чувствует себя «довольно хорошо», но пропустит матч.

В 9 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макара 5 (4+1) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:59. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКэйл Макар
травмы
logoКубок Стэнли
logoКолорадо
logoНХЛ
logoДжаред Беднар
logoДжек Ашан

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Улыбок тебе, дед Макар
Ожидаемо и очень хреново.
Чувствую себя хорошо, играть не могу.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар пропустил несколько тренировок «Колорадо» после выхода в финал Запада. Его участие в 1-м матче серии с «Вегасом» может быть под вопросом
20 мая, 03:25
Биссоннетт о том, что «Эдмонтон» отдал защитника Кулака, чей гол вывел «Колорадо» в финал Запада: «Глупцы, глупцы, глупцы. В серии с «Уайлд» он сыграл 5 на 5 больше Макара»
18 мая, 04:35
Далин набрал 5 (1+4) очков в 6-м матче серии с «Монреалем». Он 3-й игрок «Баффало» и 9-й защитник в истории НХЛ с таким достижением в плей-офф
17 мая, 03:58
Рекомендуем
Главные новости
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
28 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
Кубок Харламова. «Локо» примет МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
сегодня, 14:45
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словенией, Германия – с Венгрией, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 14:20Live
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Брагин о Кучерове в ЦСКА: «Отговаривал его уезжать! Сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Агенты провели работу»
сегодня, 12:52
Владимир Плющев: «Хартли выиграл два Кубка Гагарина, сработал на пять баллов. Человек понял и сказал: «Ребят, всем спасибо. Я для вас сделал все, что мог». Это достойно уважения!»
сегодня, 12:40
Сурин о дубле в 6-м матче с «Ак Барсом»: «Вы где, ау? Аналитики, скауты, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае»
сегодня, 12:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
10 минут назад
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
19 минут назад
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
43 минуты назад
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»
сегодня, 14:25
Рэй Беннетт вошел в тренерский штаб «Вашингтона». Специалист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо» в 2022 году
сегодня, 14:11
Уолш продлил контракт с «Барысом» на год. Защитник набрал 46 очков в 68 матчах сезона
сегодня, 13:57
«Локомотив» – это локомотив российского хоккея, великая команда, вот где действительно воля к победе. «Ак Барс» прибавил в плей-офф, их было не узнать». Губерниев о финале
сегодня, 13:31
Форвард «Локомотива» Фроуз хотел бы привезти Кубок Гагарина в Манитобу: «Мне дали всего три дня в прошлом году. В этот раз дадут хотя бы неделю, надеюсь»
сегодня, 12:24
Денис Казанский: «Локомотив» сделан Яковлевым и Никитиным. Мастерство Хартли – не стал навязывать свою волю как тренер. Фундамент и краски от Боба сделали команду устойчивой»
сегодня, 12:12
Рекомендуем