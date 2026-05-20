Макар пропустит 1-й матч серии с «Вегасом» в финале Запада из-за травмы

Защитник «Колорадо» Макар пропустит 1-й матч серии с «Вегасом» из-за травмы.

1-я игра серии состоится 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени). Макар пропустил все три тренировки команды после выхода в финал Запада.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что статус защитника оценивается как «со дня на день» из-за травмы, и что его место в составе займет Джек Ашан.

Макар выходил на лед перед утренней раскаткой команды в ​​среду, Беднар сказал, что защитник чувствует себя «довольно хорошо», но пропустит матч.

В 9 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макара 5 (4+1) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:59.