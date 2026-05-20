  • Коньков о финале Кубка Гагарина: «Билялов с Исаевым великолепно делают свое дело, но если шайбы с пятака забиваются, тут ни один вратарь не спасет»
Сергей Коньков высказался о финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Экс‑форвард «Локомотива» Сергей Коньков высказался о победе команды в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 3-2).

– Согласны с тем, что в пятой игре «Локомотив» практически не оставил шансов «Ак Барсу»?

– Начало матча было за «Ак Барсом», но «Локомотив» этот натиск выдержал. Ключевым стал второй период. «Локомотив» играл очень мощно, использовал дальнюю скамейку, пользовался ошибками соперника и выиграл пятак. А потом спокойно играли по счету. Плюс у «Ак Барса» не сработало большинство.

– У «Локомотива» перед матчем вылетел из состава травмированный Иванов, опытный Хартли перетасовал звенья и это дало результат. В то же время Гатиятулин практически ничего не меняет в игре своей команды, и даже после тайм‑аута игра «Ак Барса» никак не поменялась. Согласны с тем, что в противостоянии тренеров Хартли переиграл соперника?

– «Ак Барс» уже выиграл два матча в этой серии. Вряд ли тренер будет менять тактику по ходу серии. Здесь влияют детали и нюансы.

Тактика «Ак Барса» в принципе понятна. И когда состояние и концентрация игроков позволяют ее исполнять, появляется результат. Поэтому не стал бы говорить, что есть тренерская вина. Конечно, опыт тоже важен, но это не первопричина.

– Как оцените вероятность того, что в четверг «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина?

– Конечно, шансы такие есть. В процентном соотношении 50 на 50. Мы можем говорить все что угодно, но на лед выходят игроки. И важную роль сыграют их характер, самоотдача, самоотверженность.

Плюс важно посмотреть, как ребята будут справляться с давлением. Многие факторы будут влиять на игру, не могу сказать, что завтра на 100% выиграет «Локомотив». Не буду никому отдавать предпочтение.

– Исаев собрался после провальной для себя серии с «Авангардом», а Билялов, наоборот, начал пускать откровенно «свои» шайбы. Что скажете о вратарской дуэли?

– Оба вратаря играют великолепно. Все могут допускать оплошности, но Тимур с Даниилом великолепно делают свое дело. Игра вратарей важна, но если шайбы с пятака забиваются, тут ни один вратарь не спасет. Да, честно говоря, и с «Авангардом» Исаев мощно играл, много спасал команду, – сказал Коньков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
