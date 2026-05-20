  • Константин Глазачев: «Авангард», «Локомотив» и «Ак Барс» были лучше готовы к плей-офф, чем «Металлург». Кубок Гагарина выигрывают прагматичные команды»
Бывший нападающий «Металлурга» Константин Глазачев высказался о результатах клуба в сезоне-2025/26.

В регулярке «Металлург» занял первое место в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ. В полуфинале Кубка Гагарина клуб уступил «Ак Барсу» (1-4 в серии).

В финале плей-офф играют «Локомотив» и «Ак Барс» (3-2 в серии).

«Металлург» классно провел регулярный чемпионат. Но «Магнитке» с ее хоккеем тяжеловато справляться в плей-офф с серьезными командами. В плей-офф все играют жестко и выводят соперников на эмоции.

«Авангард», «Локомотив» и «Ак Барс» были лучше готовы к плей-офф, чем «Металлург». «Локомотив» и «Авангард» играли на уровне плей-офф уже на предсезонке. Кубок Гагарина выигрывают прагматичные команды. А «Металлург» не самый прагматичный клуб нашей лиги», – сказал Глазачев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Ох уж эти эксперты, которые высказывают своё мнение постфактум. В 2024 достаточно прагматичный Металлург в финале 4:0 Локо закрыл?
