  Олег Ли: «Хотел остаться в «Амуре», ни секунды не сомневался насчет нового контракта. Хабаровск – мой дом. Считаю, что команда может больше»
Олег Ли: «Хотел остаться в «Амуре», ни секунды не сомневался насчет нового контракта. Хабаровск – мой дом. Считаю, что команда может больше»

Форвард «Амура» Ли высказался о новом контракте с клубом.

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал, почему решил остаться в клубееще на два сезона.

«Вообще ни секунды не сомневался насчет нового контракта. Хотел остаться в «Амуре». Хабаровск – мой дом. Я тут давно адаптировался, у меня супруга отсюда. Нам здесь комфортно. Родные, друзья – все рядом.

Считаю, что наша команда может больше. Важный критерий, что мне доверяют. Я уже достаточно покатался, поэтому от добра добра не ищут. Я и в других клубах не хотел менять прописку, но так получалось», – сказал Ли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Добро пожаловать)! Становись новым капитаном, и продвигайся к плей-офф)))!
