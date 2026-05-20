Олег Ли: «Хотел остаться в «Амуре», ни секунды не сомневался насчет нового контракта. Хабаровск – мой дом. Считаю, что команда может больше»

Форвард «Амура» Ли высказался о новом контракте с клубом.

Нападающий «Амура » Олег Ли рассказал, почему решил остаться в клубееще на два сезона .

«Вообще ни секунды не сомневался насчет нового контракта. Хотел остаться в «Амуре». Хабаровск – мой дом. Я тут давно адаптировался, у меня супруга отсюда. Нам здесь комфортно. Родные, друзья – все рядом.

Считаю, что наша команда может больше. Важный критерий, что мне доверяют. Я уже достаточно покатался, поэтому от добра добра не ищут. Я и в других клубах не хотел менять прописку, но так получалось», – сказал Ли.