  • Алексей Емелин: «Потенциал у «Ак Барса» большой, но пока «Локомотив» не дает его реализовать. Ярославцы забрали как свой пятак, так и чужой, причем полностью»
Емелин высказался о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Емелин высказался о серии финала плей-офф-2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2).

«Считаю, финал очень интересный, идет хорошая серия со стороны обеих команд. От матча к матчу, мы видим, что соперники все лучше и лучше изучают друг друга, подстраиваются, перестраивают свою игру.

В шестом матче я ожидаю упорнейшую борьбу, поскольку Казань стоит над пропастью, и отступать «Ак Барсу» уже некуда. Что касается «Локомотива», то нравится игра иностранцев, Фроуза и Паника, которые ложатся под шайбу, бьются, забивают голы и выкладываются на сто процентов. Но я бы отметил Исаева, который не так блистал в предыдущих сериях, но в финале, на мой взгляд, является лучшим игроком «Локомотива».

Что касается «Ак Барса», то потенциал у команды большой, но пока «Локомотив» не дает его реализовать. Игроки «Локомотива» забрали как свой пятак, так и чужой, причем полностью. И мы видим, что если в предыдущих раундах такие габаритные, сильные игроки, как Яшкин и Денисенко доминировали на пятаке, то здесь мы этого не наблюдаем.

Что касается тренерской мысли, и уступает ли Гатиятулин Хартли, об этом говорить преждевременно, поскольку финал еще не завершен», – сказал Емелин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
