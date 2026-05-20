Брылин о новой должности в «Нью-Джерси»: «Объяснили это тем, что нужны перемены, решение было принято главным тренером»
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин высказался о том, что перейдет на другую должность в «Нью-Джерси».
Четыре последних сезона он был помощником главного тренера клуба.
– Чем в клубе объяснили решение перевести вас на другую должность?
– Объяснили тем, что нужны перемены и что это решение было принято главным тренером.
– Известно, на какую должность вы перейдете?
– Пока нет. Я только накануне встречался с генеральным менеджером, и пока мы не определились. Думаю, в ближайшее время будет понятно.
– Как вы восприняли эту ситуацию?
– Понятно, когда команда не добивается результатов и приходит новое руководство, то стоит ожидать каких-то изменений. В моей карьере такого еще не было, поэтому для меня это было немного неожиданно.
Но такова наша тренерская жизнь, в других командах тоже происходят изменения. Так что это часть профессии, – сказал Брылин.
«Нью-Джерси» сохранил Кифа на посту главного тренера. Брылин не будет его помощником и перейдет на другую должность в клубе, тренер вратарей Рогалски уволен
