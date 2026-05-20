Рябыкин о мнении, что Хартли «катится на багаже Никитина»: «Прийти в команду чемпионов – большой вызов. Ничего не надо было рушить, надо было только подправить детали. Боб хорошо справляется»

Экс-тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о работе Боба Хартли на посту главного тренера клуба.

Команда ведет в серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса » со счетом 3-2.

– Вам, как специалисту, интересно смотреть за решающим противостоянием этого сезона? Подметили для себя какие-то особенности, детали в этой финальной серии, отличающую ее от предыдущих противоборств?

– Для себя, как для тренера, я отметил, что Боб очень хорошо вышел из той ситуации, когда у него в четвертой игре травмировался один из ключевых игроков атаки – Георгий Иванов . Хартли за сутки сумел найти другие игровые связки, которые отлично сработали в пятом матче.

– Когда вы начинали работать в ярославской команде летом прошлого года, рассчитывали, что она так хорошо будет выглядеть в «регулярке» и дойдет до финала, а сейчас окажется в шаге от завоевания Кубка Гагарина?

– Когда я уходил из «Локомотива » в ноябре прошлого года, мы уже шли на первом месте в Западной конференции. Задача, которая перед нашим тренерским штабом стояла, была не только сохранить лидирующую позицию до конца гладкого чемпионата, но и грамотно вывести игроков на пик формы к решающему этапу сезону – плей-офф. А в нем дойти минимум до финала.

Как видите, с этой целью Хартли и его помощникам удалось справиться. Я их поздравляю. Осталось сделать один шаг до общего триумфа.

– Некоторые наши заслуженные ветераны считают, что Боб Хартли пришел уже на готовое место и ничего нового не привнес в игру «Локомотива». Мол, канадец просто катится на багаже предыдущего наставника Игоря Никитина, который руководил ярославской дружиной четыре предыдущих сезона. Что вы ответите таким злопыхателям, прекрасно зная изнутри, как строит тренировочный процесс и руководит командами этот специалист?

– Возглавить такой клуб, как «Локомотив», – это большой вызов был для Боба прийти в команду чемпионов. Обычно новый тренер становится у руля команды, которая либо «валится» в сезоне, либо находится в стадии перестройки. Когда надо все делать по-новому, строить все с нуля.

В Ярославле все наоборот. Здесь ничего не надо было рушить, надо было только подправить кое-какие детали, штрихи. И это серьезный вызов для любого тренера. Я думаю, что Боб с ним хорошо справляется, – сказал Рябыкин.