Алифанов о Кузнецове: «Человек, которого деньги и достижения нисколько не изменили. Женя остался таким же хорошим парнем из Челябинска. Очень бы хотелось увидеть его снова в черно-белых цветах»

Ярослав Алифанов рассказал о дружбе с Евгением Кузнецовым.

22-летний защитник Ярослав Алифанов из Johnson & Wales University (команда играет в студенческой лиге США NCAA Division III) рассказал о дружбе с нападающим «Салавата Юлаевым » Евгением Кузнецовым .

Алифанов уехал в Северную Америку из школы «Трактора » в 2021 году.

– Вы публиковали видеоблоги с посещения матчей «Каролины», которые набрали много просмотров. Как появилась эта идея?

– Это связано с Женей Кузнецовым. Я приехал к нему и тогда потихонечку начинал вести соцсети. И я говорю: «Жень, думаю насчет YouTube, но побаиваюсь, стесняюсь». Он мне сказал: «Почему нет? Просто ходи, снимай свою жизнь, как ты играешь, как ты путешествуешь. Это будет интересно».

Тогда приехал «Торонто », с Ильей Самсоновым как раз. Я снял их тренировку, и это был мой первый ролик на YouTube. Потом мы с семьей Жени ездили к нему в Каролину, у него был первый раунд в плей-офф.

Тогда была очень веселая история, которую я запомнил на всю жизнь. Прилетаю в Каролину, и мы уже доезжаем до дома, и я говорю: «Женя, я забыл рюкзак в аэропорту». Мы сели в его машину, очень быстро домчались. Он говорит: «Если бы ты сейчас потерял документы, то не знаю, что бы делал. В Америке это все не быстро восстанавливается». Но благо Женя хороший гонщик, мы быстро доехали, и рюкзак был на месте.

Женя Кузнецов – очень добрый, открытый человек. Всегда было с ним весело. Я много спрашивал его и про хоккей, и он делился своим опытом. И это человек, которого деньги и достижения нисколько не изменили. Он остался таким же хорошим парнем из Челябинска. Очень бы хотелось, конечно, увидеть его снова в родных черно-белых цветах, но пока вот так.

– Кузнецов действительно ваш родственник?

– Нет. Я один раз говорю Жене, что меня постоянно считают его родственником. На что он мне отвечает: «Говори, что ты мой кузен». Мы просто хорошие друзья и дружим семьями. Это началось еще в Челябинске, у нас познакомились родители. Женя пришел покупать машину своей маме, а моя мама – директор автоцентра. Они познакомились и начали общаться.

Так совпало, что через пару лет я попал в молодежную команду в Вашингтоне. Он всегда хорошо принимал меня, у него замечательная семья. Когда случаются какие-то неудачи или хорошие моменты, хочется с кем-то поделиться. Не всегда получалось сделать с это родителями из-за разницы во времени, но я мог позвонить Жене и его жене Анастасии, – сказал Алифанов.