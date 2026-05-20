  • Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
Леонид Вайсфельд высказался о финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал победу «Локомотива» в 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2).

«Локомотив» лучше играл и заслуженно выиграл. Не знаю, фантастически ли, но мне понравилось. Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей команды.

Фактор вратаря есть в любом матче. В этом случае не только Билялова, но и Исаева. С «Авангардом» Даниил показывал не самый лучший хоккей, а вот с «Ак Барсом» действует очень хорошо. Билялов отдельные матчи провел очень сильно, но в некоторых не выручал.

Тут речь идет не об их уровне, а об игре в отдельном матче. Уровень высокий у обоих. В этой серии побеждает Исаев, но я бы не сказал, что есть вина Билялова. Просто вратарь «Локомотива» сильнее играет.

Серия такая, что возможно все. «Локомотив» – фаворит только потому, что им осталось выиграть один матч, а «Ак Барсу» – два. После второй игры в Ярославле мне казалось, что казанцы доминируют. Они сыграли сильно, произвели на меня большое впечатление. Вот там была игра фантастической. Думал, они дожмут, но дальнейшее развитие серии показало, что сказывается опыт Ярославля игр в финалах», – сказал Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
