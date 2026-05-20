Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»

Фетисов высказался об отстранении сборных России от международных турниров.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отстранении сборных России от международных соревнований.

18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к соревнованиям с флагом и гимном, в пятницу подобное решение было принято Объединенным миром борьбы (UWW) в отношении борцов.

Напомним, в 2022 году российским спортсменам из командных видов спорта было запрещено участие в международных соревнованиях. Позднее санкции были сняты только со сборных России по водному поло.

«Я не знаю, в чем заключается разница санкций в отношении командных видов спорта по сравнению с индивидуальными атлетами. Для меня это на самом деле загадка.

То они (международные чиновники) нам про какую-то безопасность спортсменов сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания принятия в свое время, скажем так, беспредельных решений», – заявил Фетисов.