  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
0

Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»

Фетисов высказался об отстранении сборных России от международных турниров.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отстранении сборных России от международных соревнований.

18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к соревнованиям с флагом и гимном, в пятницу подобное решение было принято Объединенным миром борьбы (UWW) в отношении борцов.

Напомним, в 2022 году российским спортсменам из командных видов спорта было запрещено участие в международных соревнованиях. Позднее санкции были сняты только со сборных России по водному поло.

«Я не знаю, в чем заключается разница санкций в отношении командных видов спорта по сравнению с индивидуальными атлетами. Для меня это на самом деле загадка.

То они (международные чиновники) нам про какую-то безопасность спортсменов сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания принятия в свое время, скажем так, беспредельных решений», – заявил Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoВячеслав Фетисов
РИА Новости
отстранение и возвращение России
logoПолитика
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Увидел фразу про безопасность, подумал про другие ограничения, которые вводят под ее предлогом
ОтветДмитрий Станиславович
Увидел фразу про безопасность, подумал про другие ограничения, которые вводят под ее предлогом
Как мы все помним - «вы не понимаете, это другое».
ОтветДмитрий Станиславович
Увидел фразу про безопасность, подумал про другие ограничения, которые вводят под ее предлогом
Та безопасность кого надо безопасность)
Сегодня на встрече в Китае один деятель рассказывал о неукоснительном исполнении устава ООН и соблюдении территориальной целостности стран - поток лицемерия и вранья просто зашкаливает…
Та же самая история с блокировками сервисов и отключением интернета? Не так ли?
«То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
..
Чисто про фан уйди!))
А вы о чем подумали, товарищ Берия?
так же нам про безопасность и фан айди вы рассказываете
Сразу пришли на ум пресловутые ковидные ограничения, которые когда надо у нас до сих пор действуют.
Разве вам такое не знакомо,Вячеслав Александрович?
Давно ничего не слышали про беспредел. А то все Овечкин, да Овечкин.
Смешно задвигает
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о плей-офф НХЛ: «Хорошо, что имя русского парня опять появится на Кубке Стэнли – это знаковая история. У «Каролины» хорошие шансы, «Колорадо» неплохо смотрится»
19 мая, 09:07
Фетисов о допуске гимнастов: «Это лучшая команда в мире – и мальчики, и девочки. Можно порадоваться – они большие труженики. Позитивный шаг по отношению к нашим спортсменам и к России»
18 мая, 15:14
Фетисов о том, что Кубок Стэнли вновь не привезут в Россию: «Странно, мне казалось, что НХЛ была примером нормальных отношений. Они могли бы обосновать, почему перестали разрешать»
18 мая, 06:34
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
2 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
3 минуты назадLive
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией, просто зажигалка. Это привилегия для «Локомотива»
11 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
35 минут назад
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Звягин о том, за счет чего «Локомотив» победил: «Характер и сплоченность ребят. Нет пассажиров, когда наступают тяжелые времена, есть кому пихануть при необходимости, есть кому подбодрить»
3 минуты назад
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
23 минуты назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
50 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
сегодня, 16:59
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Рекомендуем