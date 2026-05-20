Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест

Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч.

Главный тренер «Химика » Егор Башкатов дисквалифицирован на один матч финальной серии Кубка Чемпиона России с «Югрой» (1-1).

«На 60-й минуте матча № 81 плей-офф Olimpbet Чемпионата России – ВХЛ сезона-2025-2026 между командами «Югра », г. Ханты-Мансийск и «Химик», г. Воскресенск, состоявшегося 18 мая 2026 года, произошел эпизод, связанный с действиями главного тренера команды «Химик» Егора Башкатова.

Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на главного тренера команды «Химик» наказание, применяя пункт 4.8. статьи 70 «Дополнительные санкции» Главы 15 Регламента, и дисквалифицировать на один матч», – говорится на сайте ВХЛ .

По окончании второй игры серии с «Югрой» Башкатов вступил в словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Пункт 4.8. главы 15 регламента предусматривает наказания за следующие нарушения: плюется, размазывает кровь или показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты в адрес судьи или кого-либо.

Третий матч команд пройдет 21 мая.