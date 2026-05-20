«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
Форвард «Барыса» Веккионе перейдет в «Торпедо».
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Барыса» Майк Веккионе перейдет в «Торпедо». Его зарплата в новом клубе составит около 40 млн рублей в год.
Отмечается, что минское «Динамо» также вело переговоры с 33-летним американцем, но борьбу за хоккеиста выиграл нижегородский клуб.
Текущем сезон стал дебютным для Веккионе в FONBET КХЛ. Он стал лучшим снайпером и разделил первое место в списке бомбардиров «Барыса», набрав 46 (19+27) очков за 65 матчей.
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Очень жду подписание Сероуха.