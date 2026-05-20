  • «Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
Форвард «Барыса» Веккионе перейдет в «Торпедо».

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Барыса» Майк Веккионе перейдет в «Торпедо». Его зарплата в новом клубе составит около 40 млн рублей в год.

Отмечается, что минское «Динамо» также вело переговоры с 33-летним американцем, но борьбу за хоккеиста выиграл нижегородский клуб.

Текущем сезон стал дебютным для Веккионе в FONBET КХЛ. Он стал лучшим снайпером и разделил первое место в списке бомбардиров «Барыса», набрав 46 (19+27) очков за 65 матчей.

Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
По стате норм. Надеюсь отлично впишется. Хотя не знаю о нем большего. . Ну и Нарделле, теперь будет веселее.)
Очень жду подписание Сероуха.
Праворукий, ещё и по необходимости может в центре сыграть, если правда, то очень хорошо
ОтветСергей Кошкин
Праворукий, ещё и по необходимости может в центре сыграть, если правда, то очень хорошо
А он разве не центральный нап? Если да, то походу Летунов запросил выше 40 и отпустят его.
А Трактор за свою легенду не боролся?
Хорошая стата для Барыса… очень неплохой бросок в касание , в большинстве точно пригодится… Добро пожаловать!
