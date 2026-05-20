«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)

Форвард «Барыса» Веккионе перейдет в «Торпедо».

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Барыса» Майк Веккионе перейдет в «Торпедо ». Его зарплата в новом клубе составит около 40 млн рублей в год.

Отмечается, что минское «Динамо » также вело переговоры с 33-летним американцем, но борьбу за хоккеиста выиграл нижегородский клуб.

Текущем сезон стал дебютным для Веккионе в FONBET КХЛ. Он стал лучшим снайпером и разделил первое место в списке бомбардиров «Барыса », набрав 46 (19+27) очков за 65 матчей.

