  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
0

ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»

ЛеБрюн высказался о скандале из-за увольнения тренера «Вегаса».

Инсайдер Пьер ЛеБрюн поделился мнением о том, что «Вегас» отказал нескольким клубам НХЛ в переговорах с ранее уволенным тренером Брюсом Кэссиди.

Специалист остается на контракте с «Голден Найтс» до 2027 года и не может подписать соглашение с другой командой без согласия «Вегаса».

«С точки зрения НХЛ, реакция «Вегаса» правомерна и соответствует контрактным правам команды, а также политике лиги.

Таким образом, вопрос о том, смогут ли команды вести переговоры с Кэссиди, пока он находится на контракте, остается в компетенции клуба», – написал ЛеБрюн.

Ассоциация тренеров НХЛ следит за ситуацией Кэссиди в «Вегасе»: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пьера ЛеБрюна
Пьер ЛеБрюн
logoВегас
logoБрюс Кэссиди
logoНХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
20 мая, 14:15
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
20 мая, 12:13
«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»
20 мая, 11:28
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
2 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией, просто зажигалка. Это привилегия для «Локомотива»
11 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
35 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
42 минуты назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Звягин о том, за счет чего «Локомотив» победил: «Характер и сплоченность ребят. Нет пассажиров, когда наступают тяжелые времена, есть кому пихануть при необходимости, есть кому подбодрить»
3 минуты назад
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
23 минуты назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
50 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
сегодня, 16:59
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Рекомендуем