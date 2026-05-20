ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
Инсайдер Пьер ЛеБрюн поделился мнением о том, что «Вегас» отказал нескольким клубам НХЛ в переговорах с ранее уволенным тренером Брюсом Кэссиди.
Специалист остается на контракте с «Голден Найтс» до 2027 года и не может подписать соглашение с другой командой без согласия «Вегаса».
«С точки зрения НХЛ, реакция «Вегаса» правомерна и соответствует контрактным правам команды, а также политике лиги.
Таким образом, вопрос о том, смогут ли команды вести переговоры с Кэссиди, пока он находится на контракте, остается в компетенции клуба», – написал ЛеБрюн.
Ассоциация тренеров НХЛ следит за ситуацией Кэссиди в «Вегасе»: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пьера ЛеБрюна
