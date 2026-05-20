ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»

ЛеБрюн высказался о скандале из-за увольнения тренера «Вегаса».

Инсайдер Пьер ЛеБрюн поделился мнением о том, что «Вегас » отказал нескольким клубам НХЛ в переговорах с ранее уволенным тренером Брюсом Кэссиди .

Специалист остается на контракте с «Голден Найтс» до 2027 года и не может подписать соглашение с другой командой без согласия «Вегаса».

«С точки зрения НХЛ, реакция «Вегаса» правомерна и соответствует контрактным правам команды, а также политике лиги.

Таким образом, вопрос о том, смогут ли команды вести переговоры с Кэссиди, пока он находится на контракте, остается в компетенции клуба», – написал ЛеБрюн .

Ассоциация тренеров НХЛ следит за ситуацией Кэссиди в «Вегасе»: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»