  • Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, как организация взаимодействует с КХЛ. Лига вышла из-под эгиды федерации в 2024 году.

– Есть ли у вас понимание, как в случае возвращения сборных России на международные турниры будет решаться вопрос по взаимодействию ФХР с КХЛ, которая, как известно, находится не под юрисдикцией отечественной федерации?

– Понимание такое есть. На самом деле все наши соглашения с КХЛ содержат в себе оговорку на случай возвращения сборных России на большие турниры, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Прямо вот сейчас сказать, как именно это будет, я не могу, но мы об этом договаривались, и у нас это все есть в планах. То есть как только мы возвращаемся, мы пересматриваем наши договоренности, в том числе и о том, в каких турнирах сборная участвует, сроки освобождения игроков для подготовки на чемпионат мира и т.д.

– То есть для лиги последствия пересмотра решения ИИХФ не станут сюрпризом?

– КХЛ уже к этому готова. Как я уже сказал, у нас есть соглашение и к нему оговорки по поводу того, что будет в случае возвращения, – сказал Курбатов.

Гендиректор ФХР об отстранении России: «Все решения в ИИХФ принимали коллегиально. За нас голосовал только один член совета»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Кто о чём, а ФХР лишь бы побыстрее закончить сезон в КХЛ. И ладно пауза на Олимпиаду, она будет во время регулярки, и просто сезон попозже можно закончить, но на ЧМ зачем останавливать? Мы все помним, что туда будут брать максимальное количество НХЛовцев, ещё места будут держать для тех, кто с розыгрыша Кубка Стэнли вылетит, а с КХЛ где-нибудь в четвёртом звене будут. Нужно играть спокойно весь май, внимания болельщиков хватит на оба турнира.
Я даже не знаю как эту болезнь назвать можно. Их выкинули по беспределу плюют открыто в лицо и вытирают ноги, а они продолжают платить взносы и постоянно пресмыкаться перед иихф. По первому свистку готовы угробить национальное первенство чтобы возить максимально большое кол-во игроков из НХЛ и на сдачу из КХЛ чтобы поднимать рейтинги просмотров и зарабатывать для иихф больше денег. И им все равно что у нас народ пошел массово на отечественный хоккей и постоянно обновляются рекорды посещаемости по сезону....
