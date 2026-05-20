Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»

Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: лига готова к возвращению сборных.

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, как организация взаимодействует с КХЛ. Лига вышла из-под эгиды федерации в 2024 году.

– Есть ли у вас понимание, как в случае возвращения сборных России на международные турниры будет решаться вопрос по взаимодействию ФХР с КХЛ, которая, как известно, находится не под юрисдикцией отечественной федерации?

– Понимание такое есть. На самом деле все наши соглашения с КХЛ содержат в себе оговорку на случай возвращения сборных России на большие турниры, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Прямо вот сейчас сказать, как именно это будет, я не могу, но мы об этом договаривались, и у нас это все есть в планах. То есть как только мы возвращаемся, мы пересматриваем наши договоренности, в том числе и о том, в каких турнирах сборная участвует, сроки освобождения игроков для подготовки на чемпионат мира и т.д.

– То есть для лиги последствия пересмотра решения ИИХФ не станут сюрпризом?

– КХЛ уже к этому готова. Как я уже сказал, у нас есть соглашение и к нему оговорки по поводу того, что будет в случае возвращения, – сказал Курбатов.

Гендиректор ФХР об отстранении России: «Все решения в ИИХФ принимали коллегиально. За нас голосовал только один член совета»