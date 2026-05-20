  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
0

Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»

Губерниев о финале Кубка Гагарина: «Ак Барсу» надо прибавлять.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Ярославцы выиграли пятый матч 4:1 и вышли вперед в серии (3-2).

«Мне казалось, что «Локомотив» перед прошлой игрой немножко подсел физически, но практика показала, что люди не просто восстановились, но еще и прибавили. Если они продолжат играть в том же духе, связывая «Ак Барс» по рукам и ногам и реализовывая свои моменты, у «Ак Барса» шансов нет.

«Ак Барсу» нужно еще прибавить. По сравнению с регуляркой в плей‑офф он уже прибавил очень сильно, но нужно еще прибавлять и надеяться, что Билялов будет совершать чудо. Но тем не менее, шайба сейчас на половине «Локомотива», – сказал Губерниев.

Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoДмитрий Губерниев
logoАк Барс
logoТимур Билялов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Есть вид спорта,в котором эта губастая шляпа не разбирается?
ОтветМихаил Опякин_1116779492
Есть вид спорта,в котором эта губастая шляпа не разбирается?
гребля
ОтветМихаил Опякин_1116779492
Есть вид спорта,в котором эта губастая шляпа не разбирается?
Биатлон
Вот у нас на работе товарищ один работал,ничего не делал,но лез со своим ненужным мнением в любую щель,так вот и должность ему дали "Зам по ни###",вот и Дима такой же зам
И жнец, и гнец и на дуде игрец.
ОтветОлег Попов
И жнец, и гнец и на дуде игрец.
на губе
Ну принимать всерьез "аналитику" от Губерниева, это себя не уважать.
как бы не вышло , что губерниев оказался треплом, один такой уже есть- щитов
Что сказал? Просто налил чего то а кучу!
Так любой может сказать, эксперт х>€%%ов
Ответmihany12
Что сказал? Просто налил чего то а кучу! Так любой может сказать, эксперт х>€%%ов
записывать нужно)
ОтветАмин Манн
записывать нужно)
закусывать
Дима, попробуй ходить без палок, они тебе мешают:)
жопе слова не давали
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
20 мая, 12:59
Сурин об «Ак Барсе»: «Они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается, чем хочет. Главное – выигрывать матчи»
20 мая, 10:16
Сурин о том, что Исаеву не хватило 1:33 до шатаута в 5-м матче с «Ак Барсом»: «Это что-то личное для Исая. Конечно, обидно, что немножечко мы подпортили ему»
20 мая, 07:50
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
1 минуту назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией, просто зажигалка. Это привилегия для «Локомотива»
10 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
34 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
41 минуту назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Звягин о том, за счет чего «Локомотив» победил: «Характер и сплоченность ребят. Нет пассажиров, когда наступают тяжелые времена, есть кому пихануть при необходимости, есть кому подбодрить»
2 минуты назад
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
22 минуты назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
49 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
сегодня, 16:59
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Рекомендуем