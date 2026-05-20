Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Ярославцы выиграли пятый матч 4:1 и вышли вперед в серии (3-2).
«Мне казалось, что «Локомотив» перед прошлой игрой немножко подсел физически, но практика показала, что люди не просто восстановились, но еще и прибавили. Если они продолжат играть в том же духе, связывая «Ак Барс» по рукам и ногам и реализовывая свои моменты, у «Ак Барса» шансов нет.
«Ак Барсу» нужно еще прибавить. По сравнению с регуляркой в плей‑офф он уже прибавил очень сильно, но нужно еще прибавлять и надеяться, что Билялов будет совершать чудо. Но тем не менее, шайба сейчас на половине «Локомотива», – сказал Губерниев.
