Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»

Губерниев о финале Кубка Гагарина: «Ак Барсу» надо прибавлять.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом ». Ярославцы выиграли пятый матч 4:1 и вышли вперед в серии (3-2).

«Мне казалось, что «Локомотив» перед прошлой игрой немножко подсел физически, но практика показала, что люди не просто восстановились, но еще и прибавили. Если они продолжат играть в том же духе, связывая «Ак Барс» по рукам и ногам и реализовывая свои моменты, у «Ак Барса» шансов нет.

«Ак Барсу» нужно еще прибавить. По сравнению с регуляркой в плей‑офф он уже прибавил очень сильно, но нужно еще прибавлять и надеяться, что Билялов будет совершать чудо. Но тем не менее, шайба сейчас на половине «Локомотива», – сказал Губерниев.

