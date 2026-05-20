Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта заявил, что защитник «Торпедо» Антон Силаев перейдет в «Нью-Джерси» после окончания сезона в FONBET КХЛ.
20-летний хоккеист провел три полных сезона в лиге. В минувшей регулярке на его счету 3 (1+2) очка за 61 матч при 12:46 в среднем на льду. В плей-офф – 0+2 в 10 играх.
«Официальное объявление может появиться не раньше начала июня, но Силаев, выбранный под 10-м номером на драфте 2024 года, подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси», – сказано в сообщении.
Гендиректор «Торпедо» о Силаеве: «Представители «Нью-Джерси» с ним на связи. Надеюсь, он останется еще на сезон. Он локальный патриот, тот, на кого можно положиться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
Винить здесь некого, просто так получилось.
Удачи Антону.