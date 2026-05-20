  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
0

Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)

Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом.

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта заявил, что защитник «Торпедо» Антон Силаев перейдет в «Нью-Джерси» после окончания сезона в FONBET КХЛ.

20-летний хоккеист провел три полных сезона в лиге. В минувшей регулярке на его счету 3 (1+2) очка за 61 матч при 12:46 в среднем на льду. В плей-офф – 0+2 в 10 играх.

«Официальное объявление может появиться не раньше начала июня, но Силаев, выбранный под 10-м номером на драфте 2024 года, подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси», – сказано в сообщении.

Гендиректор «Торпедо» о Силаеве: «Представители «Нью-Джерси» с ним на связи. Надеюсь, он останется еще на сезон. Он локальный патриот, тот, на кого можно положиться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoАнтон Силаев
logoКХЛ
logoвозможные переходы
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoТорпедо
Дэвид Паньотта

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Может и к лучшему для Антона. А то успокоился, что в основе и не прогрессировал. Пора встряхнуться.
Согласен… Но по моему рановато ему в НХЛ…
ОтветМатроскин52
Согласен… Но по моему рановато ему в НХЛ…
Ну его в основу сразу, точно не поставят. Через фарм будет доказывать)
Ну хочет Антон попробовать себя вНХЛ, пусть пробует права за Торпедо останутся, домой если что всегда вернуться сможет.
для НХЛ он очень и очень сырой. но в любом случае удачи, будет пробиваться через АХЛ, если Немеца, Кейси, Хьюза, Хэмилтона или Зигенталлера не обменяют
Ответ*MVP*
для НХЛ он очень и очень сырой. но в любом случае удачи, будет пробиваться через АХЛ, если Немеца, Кейси, Хьюза, Хэмилтона или Зигенталлера не обменяют
У меня есть ощущение, что молодым защитником лучше сразу просить обмен в другие команды. Раньше у нас в СЮ играл такой парень Шакир Мухамадуллин. Тоже был неплох, задрафтовал его Нью-Джерси. Но в НХЛ поехал только тогда, когда его обменяли в Сан Хосе, где когкуренции гораздо меньше было. Это я к тому, что лучше было бы может подождать пока конкуренция спадет либо просить обмен.
ОтветАртём Коковихин
У меня есть ощущение, что молодым защитником лучше сразу просить обмен в другие команды. Раньше у нас в СЮ играл такой парень Шакир Мухамадуллин. Тоже был неплох, задрафтовал его Нью-Джерси. Но в НХЛ поехал только тогда, когда его обменяли в Сан Хосе, где когкуренции гораздо меньше было. Это я к тому, что лучше было бы может подождать пока конкуренция спадет либо просить обмен.
скорее всего, какие-то обсуждения с агентом были на предмет того, что либо ему дадут полноправный шанс, либо что некоторых конкурентов тупо обменяют (слухи по Хэмилтону весь год ходили, например). ну либо Силаев слишком уверен в себе
после яркого первого сезона, в лучшем случае стагнировал.
Винить здесь некого, просто так получилось.
Удачи Антону.
надеюсь получится заиграть в НХЛ
посмотрим что из этого выйдет. у меня как то ощущение что он после своего дебютного хорошего сезона потом играл хуже. и как то не особо среди защитников выделялся.
Ну не знаю, может это его и встряхнет, и он дальше расти начнет, а так, подзавис он на одном месте своего развития. Таити, Таити...., нас и здесь неплохо кормят.)) Что-то в его случае напоминает кота в этом мультике за Кешу.)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)
20 мая, 12:44
Агентство Winners начало сотрудничать с Халоненом, Погански, Клурменом и Хантером Скиннером: «Будем прорабатывать варианты продолжения карьеры в КХЛ»
26 апреля, 12:11
Гендиректор «Торпедо» о Силаеве: «Представители «Нью-Джерси» с ним на связи. Надеюсь, он останется еще на сезон. Он локальный патриот, тот, на кого можно положиться»
24 апреля, 15:29
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
5 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
29 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
36 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
17 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
44 минуты назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
57 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем