Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»

Крикунов о Билялове: парень подсел – хорошо, что его заменили.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе «Локомотива » над «Ак Барсом » (4:1, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Еще не думаю, что «Локомотив» – фаворит. Все решится в седьмой встрече в Ярославле. «Ак Барс» соберется на следующую игру.

Это две одинаковые команды. Но я и раньше был до конца не уверен в Билялове , а в итоге так и получилось. Это такой вратарь, который должен пропустить свои голы. Так и случилось в последнем матче. Им сейчас надо думать, но они опять поставят Билялова. Очень многое будет зависеть от его игры.

Можно вспомнить и предпоследний матч, когда забивал Полунин . Он вошел в зону, бросил в ближний угол, забил. Я сразу подумал, что пошли голы Билялова.

Видно, что парень подсел. В последней встрече он тоже мог где-то и выручить. Хорошо, что его заменили. Сейчас он отдохнет, нормально выйдет на шестой матч», – сказал Крикунов .

Сурин об «Ак Барсе»: «Они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается, чем хочет. Главное – выигрывать матчи»