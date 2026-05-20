  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
0

Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»

Крикунов о Билялове: парень подсел – хорошо, что его заменили.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:1, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Еще не думаю, что «Локомотив» – фаворит. Все решится в седьмой встрече в Ярославле. «Ак Барс» соберется на следующую игру.

Это две одинаковые команды. Но я и раньше был до конца не уверен в Билялове, а в итоге так и получилось. Это такой вратарь, который должен пропустить свои голы. Так и случилось в последнем матче. Им сейчас надо думать, но они опять поставят Билялова. Очень многое будет зависеть от его игры.

Можно вспомнить и предпоследний матч, когда забивал Полунин. Он вошел в зону, бросил в ближний угол, забил. Я сразу подумал, что пошли голы Билялова.

Видно, что парень подсел. В последней встрече он тоже мог где-то и выручить. Хорошо, что его заменили. Сейчас он отдохнет, нормально выйдет на шестой матч», – сказал Крикунов.

Сурин об «Ак Барсе»: «Они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается, чем хочет. Главное – выигрывать матчи»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoВладимир Крикунов
logoАк Барс
logoЛокомотив
logoСоветский спорт
logoКХЛ
logoТимур Билялов
logoАлександр Полунин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
При всем уважении к Билялову - он не тот стартовый голкипер который нужен для победы в кубке Гагарина. Он не выручает в ключевые моменты.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли о 4:1 с «Ак Барсом»: «В 1-м периоде была разведка боем, а во 2-м мы взвинтили темп, начали наседать на ворота. Один из ребят сказал, что Билялов еле дышит»
19 мая, 19:59
Билялов пропустил 3 шайбы и был заменен на Арефьева в матче против «Локомотива»
19 мая, 18:13
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
18 мая, 11:43
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
1 минуту назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией, просто зажигалка. Это привилегия для «Локомотива»
10 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
34 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
41 минуту назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Звягин о том, за счет чего «Локомотив» победил: «Характер и сплоченность ребят. Нет пассажиров, когда наступают тяжелые времена, есть кому пихануть при необходимости, есть кому подбодрить»
2 минуты назад
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
22 минуты назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
49 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
сегодня, 16:59
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Рекомендуем