СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)

СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА хочет выменять у «Торпедо » форварда Василия Атанасова .

Отмечается, что армейцы готовы «платить серьезную компенсацию» за 23-летнего хоккеиста, ранее игравшего под руководством нынешнего тренера СКА Игоря Ларионова.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Атанасов провел 62 матча и набрал 36 (21+15) очков при полезности «плюс 6». В плей-офф у него 2+2 за 10 игр с полезностью «плюс 5».

Действующий контракт нападающего рассчитан до 31 мая 2026 года.

Генменеджер «Торпедо»: «Клуб Западной конференции интересуется Атанасовым. Мы сделали ему достойное предложение, соответствующее его уровню»