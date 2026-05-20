  • СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)
СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)

СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА хочет выменять у «Торпедо» форварда Василия Атанасова.

Отмечается, что армейцы готовы «платить серьезную компенсацию» за 23-летнего хоккеиста, ранее игравшего под руководством нынешнего тренера СКА Игоря Ларионова.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Атанасов провел 62 матча и набрал 36 (21+15) очков при полезности «плюс 6». В плей-офф у него 2+2 за 10 игр с полезностью «плюс 5».

Действующий контракт нападающего рассчитан до 31 мая 2026 года.

Генменеджер «Торпедо»: «Клуб Западной конференции интересуется Атанасовым. Мы сделали ему достойное предложение, соответствующее его уровню»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
выскажу непопулярное мнение, но Атанасов в Торпедо достиг потолка. в целом он неплох в регулярке, но не более. в ПО вообще растворяется

конечно, хочется, чтобы он остался, но если предложат реально хорошую компенсацию, я бы отпускал

и говорят, что у его отца квартира в Питере, и его жена рожала там же. это так, к слову
Согласен с Вами, да и в регулярке последний сезон был не такой как прежние, и ананасов в Нагорном стало меньше.
ананасов в Нагорном вполне хватает, но последний сезон совершенно точно был самым слабым для Васи в КХЛ, не считая первого. возможно, сказалась более жесткая манера игры, которую ставит Исаков, не знаю. но факт есть факт
Ну всё Вася опять тебя профессор с умным центром поставит, как в Торпедо и будешь ты с грустным фейсом весь сезон играть.
Потеряется как Дамир, если уйдет. В системе Торпедо взял кубки и в МХЛ и в ВХЛ. В любом случае решать ему. Деньги играют не маловажную роль, но бывает что стабильность выигрывает.
В ВХЛ он кубок не брал. У него в тот год уже был односторонний контракт.
Да, чего то тупанул. Виноградов, Силаев и Конюшков привлекались после вылета основной.
Васе решать… Примеров игроков не заигравших в Питере масса… Да и крайний сезон в Торпедо был не самым лучшим… Денежка решит…
Если уж на то пошло, то лучше обмен на игрока (ов), но никак не на деньги
Думаю, лучше деньги и чем больше, тем лучше. Не факт, что в Ска есть игрок, которого очень хочет ТШ Торпедо. А когда есть деньги на руках, тут вариантов больше становится.
Рынок пуст, я очень сильно сомневаюсь, что Торпедо сможет этими деньгами воспользоваться толково, в плане усиления
походу эта команда опять начала чёс, денег выпросили?
Игрок очень ограниченный, есть бросок и скорость, но ему легко не дать сыграть, биться в углах это не про него. Ларионов таких любит, но такие игроки полезны только в регулярке.
Профессор осознал, что ему нужен pineapple.
Единственная причина, по которой, не хочется, чтобы уходил в Ска. Это то, что начнёт регрессировать. Почему то так видется.
после Дроздецкого и Касатонова кого-то воспитали ?
Фёдор Тютин
