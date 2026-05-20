СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА хочет выменять у «Торпедо» форварда Василия Атанасова.
Отмечается, что армейцы готовы «платить серьезную компенсацию» за 23-летнего хоккеиста, ранее игравшего под руководством нынешнего тренера СКА Игоря Ларионова.
В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Атанасов провел 62 матча и набрал 36 (21+15) очков при полезности «плюс 6». В плей-офф у него 2+2 за 10 игр с полезностью «плюс 5».
Действующий контракт нападающего рассчитан до 31 мая 2026 года.
Генменеджер «Торпедо»: «Клуб Западной конференции интересуется Атанасовым. Мы сделали ему достойное предложение, соответствующее его уровню»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
конечно, хочется, чтобы он остался, но если предложат реально хорошую компенсацию, я бы отпускал
и говорят, что у его отца квартира в Питере, и его жена рожала там же. это так, к слову