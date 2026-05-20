  • Гендиректор ФХР об отстранении России: «Все решения в ИИХФ принимали коллегиально. За нас голосовал только один член совета»
Гендиректор ФХР об отстранении России: «Все решения в ИИХФ принимали коллегиально. За нас голосовал только один член совета»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов оценил политическую обстановку в ИИХФ.

Ранее стало известно, что он будет выдвигаться в Совет ИИХФ. Выборы пройдут в октябре 2026 года. С 2021 года членом Совета ИИХФ от России был Павел Буре.

– Вы ранее говорили, что за кресло президента ИИХФ развернется нешуточная борьба. Как с той поры изменилась расстановка сил, насколько на нее повлияло заявление президента организации Люка Тардифа о том, что он не будет избираться?

– Тардиф, как я думаю, ощутил, что довольно много негатива идет со стороны членов национальных ассоциаций. Да, такое решение он принял, но еще не факт, что он не подаст заявление об участии в выборах. Никто его за руку не держит.

Расстановка определенных сил есть, мы анализируем, разговариваем с людьми, смотрим, кто будет баллотироваться и на какие посты. Но я не думаю, что это все необходимо выдавать в прессу. На этих выборах не пытаются ни выбрать Россию, ни ущемить Россию, каждый думает о себе.

– Насколько Тардиф продолжает влиять на политику ИИХФ, особенно в отношении России?

– Пока он президент, он, естественно, влияет на политику. Но вопрос в том, что, если посмотреть устав, там больше коллегиальности.

К сожалению, так сложилось, что по факту он больше влияет, чем должен, и нам это не нравится. Все решения по нашему отстранению в ИИХФ принимали коллегиально, и за нас голосовал только один член совета.

Отметим, что в Совет ИИХФ входят 15 человек.

Курбатов об ИИХФ: «Там нет такого, что раз русский – значит, плохой. Отношение к России – чистая политика. Те, кто против СВО, и к нам отрицательно относятся»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Дмитрий Курбатов
Неужели в росхоккее есть должность которую не занимает Роман Ротенберг? странно
И кто этот член?
ОтветОперация Ы
И кто этот член?
Буре
ОтветЕрмек_1116802686
Буре
Нет, он не мог голосовать из-за "конфликта интересов"
Здесь скорее наоборот:политика влияет на Тардифа, а не он на политику😊😊😊 Даже смешно читать высказывания Курбатова.
