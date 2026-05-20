Мэттью Ткачак присоединился к сборной США на ЧМ-2026. Команда идет 5-й в группе после 3 туров

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак присоединился к сборной США на чемпионате мира-2026.

Он пропустил три матча национальной команды, два из которых она проиграла (1:3 со Швейцарией, 2:6 с Финляндией). США занимают пятое место в группе A.

Отметим, что Ткачак войдет в «Тройной золотой клуб», если выиграет этот турнир. Ранее он стал олимпийским чемпионом-2026, а также дважды брал Кубок Стэнли (2024, 2025).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний нападающий отметился 34 (13+21) очками за 31 игру.

Форвард «Флориды» Ткачак совершил полет на истребителе F-16 с пилотажной группой ВВС США: «Было немного не по себе самому управлять самолетом. Один из лучших моментов в жизни»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер USA Hockey
Мэтью, удачи!!! Но шансов у США, объективно, почти нет
не войдёт, не с этим составом
Несерьезно как-то. Полтора месяца без тренировок и так опоздал. К четвертьфиналу, а в него ещё попасть нужно, навряд ли успеет форму набрать. Скорее всего изначально просто хотел Швейцарию посмотреть.
Чё так поздно?
Потому,что был занят совершением полетом на f-16 с пилотажной группой
Так это было ещё до начала ЧМ
Все точно в плеей офф будут.
С таким составом в этом году вряд ли войдет в «Тройной золотой клуб»
