Мэттью Ткачак присоединился к сборной США на ЧМ-2026. Команда идет 5-й в группе после 3 туров
Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак присоединился к сборной США на чемпионате мира-2026.
Он пропустил три матча национальной команды, два из которых она проиграла (1:3 со Швейцарией, 2:6 с Финляндией). США занимают пятое место в группе A.
Отметим, что Ткачак войдет в «Тройной золотой клуб», если выиграет этот турнир. Ранее он стал олимпийским чемпионом-2026, а также дважды брал Кубок Стэнли (2024, 2025).
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний нападающий отметился 34 (13+21) очками за 31 игру.
Форвард «Флориды» Ткачак совершил полет на истребителе F-16 с пилотажной группой ВВС США: «Было немного не по себе самому управлять самолетом. Один из лучших моментов в жизни»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер USA Hockey
не войдёт, не с этим составом