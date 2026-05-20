Мэттью Ткачак присоединился к сборной США на ЧМ-2026. Команда идет 5-й в группе после 3 туров

Мэттью Ткачак присоединился к сборной США на ЧМ-2026.

Форвард «Флориды » Мэттью Ткачак присоединился к сборной США на чемпионате мира-2026.

Он пропустил три матча национальной команды, два из которых она проиграла (1:3 со Швейцарией, 2:6 с Финляндией). США занимают пятое место в группе A.

Отметим, что Ткачак войдет в «Тройной золотой клуб», если выиграет этот турнир. Ранее он стал олимпийским чемпионом-2026, а также дважды брал Кубок Стэнли (2024, 2025).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний нападающий отметился 34 (13+21) очками за 31 игру.

