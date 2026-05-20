«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»
«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic.
Журналисты The Athletic назвали фаворитов в полуфинальных парах Кубка Стэнли. 29 авторов ответили на вопрос о том, кто выйдет в финал плей-офф НХЛ.
За «Колорадо» было отдано 28 из 29 голосов. Их сопернику по финалу Западной конференции – «Вегасу» – отдали 1 голос. Наиболее вероятным счетом в серии считается 4-0 (15 голосов).
«Каролину» в противостоянии с «Монреалем» на Востоке выбрали 22 респондента, но ни один из них не поставил на 4-0 в серии в пользу «Харрикейнс».
Все семь журналистов, поставивших на «Канадиенс», предположили, что счет будет 4-3.
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Свип вполне возможен, хотя я тоже в это не очень то и верю. Но... Да, у Вегаса глубокий состав. Однако ведь и у Колорадо тоже.
Да и в чём Вегас лучше чем Колорадо? Я даже не знаю что может быть козырем у Рыцарей