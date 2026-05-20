  • «Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»
«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»

Журналисты The Athletic назвали фаворитов в полуфинальных парах Кубка Стэнли. 29 авторов ответили на вопрос о том, кто выйдет в финал плей-офф НХЛ.

За «Колорадо» было отдано 28 из 29 голосов. Их сопернику по финалу Западной конференции – «Вегасу» – отдали 1 голос. Наиболее вероятным счетом в серии считается 4-0 (15 голосов).

«Каролину» в противостоянии с «Монреалем» на Востоке выбрали 22 респондента, но ни один из них не поставил на 4-0 в серии в пользу «Харрикейнс».

Все семь журналистов, поставивших на «Канадиенс», предположили, что счет будет 4-3.

Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Ну про пару Колорадо -Вегас говорить что будет свип.это по моему слишком опрометчиво
ОтветПавел_1116679604
Проблема в том, что играть в открытый хоккей против Колорадо это просто опасно. И Вегас играет как раз больше в открытый, нежели закрытый
Свип вполне возможен, хотя я тоже в это не очень то и верю. Но... Да, у Вегаса глубокий состав. Однако ведь и у Колорадо тоже.
Да и в чём Вегас лучше чем Колорадо? Я даже не знаю что может быть козырем у Рыцарей
Ответnoyneim
Как смешно бы не звучало, но козырь Вегаса - Торт. Рано списывают хитрого старого лиса.
Вегас совсем что-то не уважают. А по мне равные соперники абсолютно
А если Макара всю серию не будет, тоже за свип будут голосовать? У Колорадо живых защитников на ближайшие матчи может не хватить, не факт, что Вегас пройдут
Ой, да сколько уже таких прогнозов было, каждый год одно и тоже. Постоянно говорят что какой-то явный фаворит возьмет 100% кубок и в итоге они с треском проваливаются. Если «эксперты» так уверенно ставят на свип от Колорадо, то можно быть уверенным кубка в этом году им точно не видать.
А вот типо и свип отКолорадо))
Во всех 12 сериях 1-го и 2-го раундов Кубка Стэнли-2026 был хотя бы один овертайм. Это 3-й случай в истории
19 мая, 16:18
Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Серия продолжается с 2016 года
19 мая, 04:25
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
8 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
17 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
21 минуту назад
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
30 минут назад
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Брагин о Кучерове в ЦСКА: «Отговаривал его уезжать! Сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Агенты провели работу»
сегодня, 12:52
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Невероятные эмоции, парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
1 минуту назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
22 минуты назад
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
47 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»
сегодня, 14:25
Рэй Беннетт вошел в тренерский штаб «Вашингтона». Специалист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо» в 2022 году
сегодня, 14:11
