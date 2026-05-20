«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»

«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic.

Журналисты The Athletic назвали фаворитов в полуфинальных парах Кубка Стэнли. 29 авторов ответили на вопрос о том, кто выйдет в финал плей-офф НХЛ.

За «Колорадо » было отдано 28 из 29 голосов. Их сопернику по финалу Западной конференции – «Вегасу » – отдали 1 голос. Наиболее вероятным счетом в серии считается 4-0 (15 голосов).

«Каролину » в противостоянии с «Монреалем » на Востоке выбрали 22 респондента, но ни один из них не поставил на 4-0 в серии в пользу «Харрикейнс».

Все семь журналистов, поставивших на «Канадиенс», предположили, что счет будет 4-3.

