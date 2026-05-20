Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
Бывший главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что Алексей Кудашов не звал его в «Автомобилист».
Минувший FONBET чемпионат КХЛ Козлов начинал помощником Кудашова в московском клубе. Позднее он возглавил команду, но был уволен после вылета из Кубка Гагарина.
– Главный тренер сильной команды ВХЛ или помощник в клубе КХЛ – что вы выберете?
– Хороший вопрос. Я бы остался в КХЛ.
– Алексей Кудашов недавно стал главным тренером «Автомобилиста». Звал ли он вас в штаб и хотели бы снова поработать вместе?
– Мы не общались. У них нет свободных кандидатур, – сказал Козлов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
