Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»

Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: мы не общались.

Бывший главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что Алексей Кудашов не звал его в «Автомобилист».

Минувший FONBET чемпионат КХЛ Козлов начинал помощником Кудашова в московском клубе. Позднее он возглавил команду, но был уволен после вылета из Кубка Гагарина.

– Главный тренер сильной команды ВХЛ или помощник в клубе КХЛ – что вы выберете?

– Хороший вопрос. Я бы остался в КХЛ.

– Алексей Кудашов недавно стал главным тренером «Автомобилиста». Звал ли он вас в штаб и хотели бы снова поработать вместе?

– Мы не общались. У них нет свободных кандидатур, – сказал Козлов.

