«Динамо» и «Нефтехимик» интересуются Лабанком. Сообщалось, что форвард «Шанхая» близок к переходу в «Салават» («СЭ»)
«Динамо» и «Нефтехимик» интересуются Лабанком.
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Шанхая» Кевин Лабанк находится в сфере интересов «Динамо» и «Нефтехимика».
Ранее сообщалось, что 30-летний форвард близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым».
В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Лабанк набрал 34 (15+19) очка в 55 матчах при полезности «минус 24». Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии