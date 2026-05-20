  • «Динамо» и «Нефтехимик» интересуются Лабанком. Сообщалось, что форвард «Шанхая» близок к переходу в «Салават» («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Шанхая» Кевин Лабанк находится в сфере интересов «Динамо» и «Нефтехимика».

Ранее сообщалось, что 30-летний форвард близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым».

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Лабанк набрал 34 (15+19) очка в 55 матчах при полезности «минус 24». Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.

Защитник «Лады» Семин перейдет в «Динамо» (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Вот и интрига пошла....
Полезность -24 настораживает
Не только у него, но и у Семина из Лады, зашквальные минусы.
Какая ещё полезность может быть в Шанхае?🤷🏻‍♂️
возможно, агентский наброс, чтоб с СЮ поторговаться
Тамбиев же трещал...состав староват...а лабанк 30...да коста 36...надо запоминать...что говоришь...за язык никоо не тянет...доверие потеряешь
Ну Да Косту не взял пока никто, а вот Меркли, которого вангуют в Д, всего 28 . Да и 30 для Лабанка не возраст. Лег-то качественный. Вопрос, кого из отечественных Тамбиев видит в Динамо?..
