«Динамо» и «Нефтехимик» интересуются Лабанком. Сообщалось, что форвард «Шанхая» близок к переходу в «Салават» («СЭ»)

«Динамо» и «Нефтехимик» интересуются Лабанком.

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Шанхая » Кевин Лабанк находится в сфере интересов «Динамо » и «Нефтехимика ».

Ранее сообщалось , что 30-летний форвард близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым ».

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Лабанк набрал 34 (15+19) очка в 55 матчах при полезности «минус 24». Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.

Защитник «Лады» Семин перейдет в «Динамо» (Артур Хайруллин)