Гришин о Кузнецове: «Такой игрок на дороге не валяется. «Нефтехимик» вел с ним переговоры, но он выбрал «Салават». Если сейчас вопрос поднимется – обсудим»

Тренер «Нефтехимика» Гришин о Кузнецове: такой игрок на дороге не валяется.

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин заявил, что хотел бы поработать с нападающим Евгением Кузнецовым .

Ранее появилась информация , что 34-летний форвард покинет «Салават Юлаев ».

– Евгений Кузнецов сейчас находится в поиске нового клуба, при этом нельзя сказать, что зарплатные требования у него высокие. Вам нужен такой нападающий в «Нефтехимик»?

– Такой игрок на дороге не валяется. На самом деле, мы вели с ним переговоры в середине прошлого сезона, но, к сожалению, он выбрал не нас, а «Салават Юлаев» по своим причинам.

Сейчас, если вопрос поднимется, думаю, что мы обсудим. Почему нет? Для Нижнекамска это был бы очень серьезный ход, в том числе и для популяризации хоккея, – сказал Гришин .

