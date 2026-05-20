Гришин о Кузнецове: «Такой игрок на дороге не валяется. «Нефтехимик» вел с ним переговоры, но он выбрал «Салават». Если сейчас вопрос поднимется – обсудим»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин заявил, что хотел бы поработать с нападающим Евгением Кузнецовым.
Ранее появилась информация, что 34-летний форвард покинет «Салават Юлаев».
– Евгений Кузнецов сейчас находится в поиске нового клуба, при этом нельзя сказать, что зарплатные требования у него высокие. Вам нужен такой нападающий в «Нефтехимик»?
– Такой игрок на дороге не валяется. На самом деле, мы вели с ним переговоры в середине прошлого сезона, но, к сожалению, он выбрал не нас, а «Салават Юлаев» по своим причинам.
Сейчас, если вопрос поднимется, думаю, что мы обсудим. Почему нет? Для Нижнекамска это был бы очень серьезный ход, в том числе и для популяризации хоккея, – сказал Гришин.
