  Гришин о Кузнецове: «Такой игрок на дороге не валяется. «Нефтехимик» вел с ним переговоры, но он выбрал «Салават». Если сейчас вопрос поднимется – обсудим»
Гришин о Кузнецове: «Такой игрок на дороге не валяется. «Нефтехимик» вел с ним переговоры, но он выбрал «Салават». Если сейчас вопрос поднимется – обсудим»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин заявил, что хотел бы поработать с нападающим Евгением Кузнецовым.

Ранее появилась информация, что 34-летний форвард покинет «Салават Юлаев».

– Евгений Кузнецов сейчас находится в поиске нового клуба, при этом нельзя сказать, что зарплатные требования у него высокие. Вам нужен такой нападающий в «Нефтехимик»?

– Такой игрок на дороге не валяется. На самом деле, мы вели с ним переговоры в середине прошлого сезона, но, к сожалению, он выбрал не нас, а «Салават Юлаев» по своим причинам.

Сейчас, если вопрос поднимется, думаю, что мы обсудим. Почему нет? Для Нижнекамска это был бы очень серьезный ход, в том числе и для популяризации хоккея, – сказал Гришин.

Родуолд о Кузнецове: «У него огромнейший опыт, он им делится. В раздевалке шутит, смешит людей. Важно, что в команде есть такой парень, с ним приятно находиться рядом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Если игрок реально хороший, то как он каждый год остаётся без контракта? 👀
Но есть нюанс)
Надеются на чудо. Но чудес, как известно, не бывает. Ну или очень редко. Утопающий (Нефтехимик) хватается за соломинку ?
Если уж Кузнецов с трудом мотивацию находил для Салавата и СКА, то представляю, что будет в Нефтехимике
На льду валяется, в плей офф изобразил, даже на носилках Кузю прокатили.
И голы еще важные забивает об этом тоже нужно писать .
Почему не валяется, прекрасно валяется и на каталке катается.
Списать на берег
Если сейчас вопрос поднимется – обкурим.
Ну вот был бы он не Женя Кузнецов а например Пися Камушкин,никто бы даже комментария бы не отправил.
