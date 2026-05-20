  • Сурин об «Ак Барсе»: «Они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается, чем хочет. Главное – выигрывать матчи»
Форвард «Локомотива» Егор Сурин поделился мнением о треш-токе в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3-2 в серии).

После четвертой игры 19-летний хоккеист заявил, что не знает нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова. Позднее это прокомментировал защитник казанцев Илья Карпухин, написав в соцсетях: «Такой молодой, а уже с памятью проблемы».

– Наверняка видели, что Илья Карпухин написал под вашими словами о Сафонове, да и в целом, в серии треш‑тока хватает. Как к этому относитесь?

– Я думаю, они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается тем, чем хочет. Главное – выигрывать матчи, будем стараться делать это, – сказал Сурин.

Сурин про слова о том, что не знает Сафонова: «Что это мусолить? Когда это было-то? Я уже не помню, у меня с памятью проблемы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Одно то, что про Сурина пишут и знают, не остаются равнодушными, любят и ненавидят, критикуют и хвалят, говорит о том, что Егор делает всё правильно - по своему правильно, конечно, через призму напускной дерзости, троллинга и юношеского максимализма. Похожим образом сейчас у канадцев растёт Мартон - пусть там, наверное, и калибр повыше. Тем не менее, считаю, что таких ребят среди российских игроков не хватает, и будет здорово, если Сурин сумеет пронести баланс дерзости и таланта через всю карьеру. Надеюсь, Радулов и компания помогут ему не зазвездиться и не сбавить требования к себе.
Хайпожор.
Чемпион молодой
В этом Егор прав - главное выиграть одну игру в этой серии, и дальше уже чем угодно заниматься)
Болтун - находка для шпионов
лучше бы Билялов твои броски не вывозился а не вот эти все... я не хочу говорить, я забыл, но при этом мы каждый день читаем его комментарии )
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
полыхает от поражения "такой" команде, понимаю)))
полыхает от поражения "такой" команде, понимаю)))
Полыхает у Никитина, которого кинула ярославская семья)))
