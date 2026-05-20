Защитник «Лады» Семин перейдет в «Динамо» (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, защитник «Лады» Владислав Семин перейдет в «Динамо» по ходу межсезонья.

28-летний хоккеист провел в тольяттинском клубе три последних сезона. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ на его счету 66 матчей и 9 (2+7) очков при полезности «минус 21» за 17:55 в среднем на льду.

Срок действующего контракта Семина рассчитан до 31 мая 2026 года.

Спортдиректор «Лады»: «Запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина. Московский клуб на это не пошел»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Ну и зачем нам такое счастье?
А что, Кол, Лиматов, Рябыкин и другие совсем не тянут в основе Динамо?
Зато до NHL, через пару сезонов в AHL, точно дорастут.
Это точно усиление?
Болельщики Лады, что скажете о нем? Заранее спасибо.
хороший тафгай
А если сравнить с Адамчуком?)
Зачем он игрока уровня ВХЛ тащит в «Динамо»-это ему не «Адмирал», пора перестраиваться
