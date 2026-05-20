  «Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)

Инсайдер Daily Faceoff Джефф Марек заявил на шоу Coming In Hot, что «Баффало» готов обменять 24-летнего вратаря Девона Леви.

Голкипер провел 39 матчей за «Сэйбрс» с 2023 по 2025 год, но в текущем сезоне выступал только в АХЛ за «Рочестер». На его счету 55 игр с учетом плей-офф и 90,6% сэйвов.

По словам Марека, «Оттава» интересовалась Леви по ходу сезона и может вернуться к его кандидатуре летом.

Вратарь становился чемпионом мира-2023 в составе сборной Канады и был в заявке национальной команды на Олимпиаду-2022.

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 812 500 долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Pro Hockey Rumours
ну чет сомнительный вариант для бэкапа - тот же типаж, что и Мериляйнен в прошлом сезоне, хотя логичнее было бы смотреть на типаж ДеСмита, например
Ни на что серьезное команды NHL с вратарями ниже 188-190 см. рассчитывать не могут. Таковы реали современного хоккея. И стиля игры вратарей. Главная задача вратаря - перекрыть "низ" ворот. Все остальное уж как получиться. А невысокий вратарь не может сев на щитки перекрыть все ворота.
Сейчас команды забивают только 3-мя способами.
1. Отыграть вратаря и бросать в открытый угол ворот. Но и тут надо, чтобы шайба летела в ворота выше щитка вратаря.
2. Закрыть вратарю обзор и/или изменить направление полёта шайбы. Как показывает текущий плей-офф, далеко не все команды способны на такое.
3. Бросок с 3-5 метров на щитком вратаря. Как только соперник входит в зону, вратари сразу опкускаются на щитки и бросать по льду бессмысленно. Можно хоть 100 раз бросить в щитки вратарю, но это приведёт только к улучшению его статистики. Но, как только шайба полетит под перекладину (или, хотя бы выше щитка) шансы на гол увеличиваются многократно.
Логика в вашем сообщении, конечно, есть, но с вами решительно не согласны Юусе Сарос и Дастин Вульф)
Шестеркин - 184-185
Оттава, какой Леви, там есть Скиннер за бесплатно, забирайте, особой очереди за ним не будет, думаю
