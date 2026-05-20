«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)

«Баффало» готов обменять Леви.

Инсайдер Daily Faceoff Джефф Марек заявил на шоу Coming In Hot, что «Баффало » готов обменять 24-летнего вратаря Девона Леви .

Голкипер провел 39 матчей за «Сэйбрс» с 2023 по 2025 год, но в текущем сезоне выступал только в АХЛ за «Рочестер». На его счету 55 игр с учетом плей-офф и 90,6% сэйвов.

По словам Марека, «Оттава » интересовалась Леви по ходу сезона и может вернуться к его кандидатуре летом.

Вратарь становился чемпионом мира-2023 в составе сборной Канады и был в заявке национальной команды на Олимпиаду-2022.

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 812 500 долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.