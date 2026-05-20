  • «У американцев не всегда правильные интересы. С ними нельзя поговорить по душам, менталитет сильно отличается». Хоккеист Алифанов о США
22-летний защитник Ярослав Алифанов из Johnson & Wales University (команда выступает в студенческой лиге США NCAA Division III) высказался о России и США.

Хоккеист уехал в Северную Америку из школы «Трактора» в 2021 году.

– Уже подметили для себя различия американского и русского менталитета?

– Менталитет очень сильно отличается, но, мне кажется, просто везде своя культура. Самое главное, и не только я отмечаю, – с американцами нельзя поговорить по душам. Они не такие открытые люди, как мы. Ушли с тренировки, вышли за пределы льда – и, скорее всего, вы общаться не будете. У них другие интересы, и не всегда правильные.

– Комментатор Роман Скворцов в интервью рассказывал, что на него постоянно жаловались в американском университете. Например, даже за то, что он покормил белку.

– У нас это называется «пожаловаться», а у них – «ты сделал доброе дело».

Я помню, когда заканчивал учиться в Канаде, все уже были взрослые ребята – по 18 лет. Мы сидели на уроке, и учительница вышла. У нас должен был быть тест на следующий день, и она оставила его на столе. И один мальчик подошел и сфотографировал этот тест. Я подумал: «Вот как в России можно списать». А капитан нашей команды, оказывается, записал видео и показал директору, и потом нас всех вызывали к нему.

Для меня было удивлением, что ни один человек ему ничего не высказал. Для них это считается приемлемым. Поэтому если по университетским правилам запрещено кормить белку, то другой человек пойдет и доложит, и это не будет считаться, что ты пожаловался, – сказал Алифанов.

Хоккеист Алифанов о русофобии в Северной Америке: «В Канаде люди могли отвернуться и уйти, узнав, что я из России. В городе повесили флаги Украины. В США все по-другому»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Неправильные интересы это какие?

Часто ли сам Ярослав в РФ общается по душам с иммигрантами?
Ярослав с иммигрантами в одной команде не играет, не общается каждый день на льду и в раздевалке, он же из этой позиции говорит
И тут подходят уже другие примеры, когда иностранец приезжает в КХЛ и как его российские игроки встречают, вовлекают в досуг, проводят с ним время и так далее. А тут я вам скажу совсем другой подход
Что-то у того же Овечкина не было проблем с досугом.
А что такое правильные интересы? У россиян они правильные, у азиатов, жителей южной Америки? Странный какой-то тип.
"Правильные" как я понял это "не стучать" когда кормят белку или списывают. Контекст такой из его слов по крайней мере)
Белки от миндаля мрут
22-летний русский мальчик делится своим культурным шоком, что где-то уважают правила и законы.
Crime Index by Country тебе в помощь для понимания, где больше уважают правила и законы
Его что, Фетисов укусил?
да нет не кому дела до твоей души не там не тут...
капитализмус, каждый сам за себя...менталитет...книжки читай хорошие лучше может меньше бредить будешь...
У меня вопрос, он говорит "когда я заканчивался учиться в Канаде". Речь о школе. То есть он там лет 5. Если говорить о +- сознательном возрасте. Это довольно много. Не скажу, что мы после универа вот прям все ежедневно общались после пар. Ну бывали тусы да. Но они у всех бывают. И в РФ, и в США. Тусы это как раз то место, где можно вообще "по душам" поговорить). + у каждого человека есть определенный круг вот для таких разговоров, и по моим ощущениям, в РФ он далеко не у всех настолько широк, как приходится читать
Бедняга, и относятся к нему плохо и интересы у них неправильные, ай-яй-яй. Ну так чего ты там живёшь, учишься, работаешь. Не ной, а едь домой, раз всё так плохо. Только фиг же он поедет)))
Какая ересь. Подошёл сфотографировать, его сняли, потом разбирались. Что тут не так? Ну сделают ему замечание, будет конфликт, возможно, драка. Потом будут разбираться. Так лучше? Или надо было оставить без внимания факт фотографирования теста, замолчать/прикрыть или как там фанаты зэковской культуры говорят? Человек делает противоправное действие. Есть свидетель, который не готов идти на конфликт и знает, что есть те, кто это действие оценит и предпримет меры. В итоге нарушитель наказан, никакого конфликта нет. Что не так? В чём стукачество? Не кормить белок - ну наверное, чтобы они не приваживались и не привыкали только у людей жратву находить. У нас запретов на кормление животных тоже много - не кормить голубей, не кормить уток и много других, но уже не столь распространённых. Но все кормят! А если кто сделает замечание, то будет послан по матушке. И всё, обратиться не к кому, за собоюдением запрета никто не следит. И вот включа4тся молчаливое одобрение таких нарушений, а оправдывается оно зэковской ценностью "не стучать". Наверное, стукачество - это всё же о чём-то другом, а возможность сообщить о нарушении правил - это неплохо?
Вот у нас у всех всегда правильные интересы! Ленин, партия, комсомол!
правильно что не говорят по душам,а то поговорит с россияном тот не согласиться ещё и морду американцу набьет
