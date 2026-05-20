«У американцев не всегда правильные интересы. С ними нельзя поговорить по душам, менталитет сильно отличается». Хоккеист Алифанов о США

Хоккеист Алифанов о США: у американцев не всегда правильные интересы.

22-летний защитник Ярослав Алифанов из Johnson & Wales University (команда выступает в студенческой лиге США NCAA Division III) высказался о России и США.

Хоккеист уехал в Северную Америку из школы «Трактора» в 2021 году.

– Уже подметили для себя различия американского и русского менталитета?

– Менталитет очень сильно отличается, но, мне кажется, просто везде своя культура. Самое главное, и не только я отмечаю, – с американцами нельзя поговорить по душам. Они не такие открытые люди, как мы. Ушли с тренировки, вышли за пределы льда – и, скорее всего, вы общаться не будете. У них другие интересы, и не всегда правильные.

– Комментатор Роман Скворцов в интервью рассказывал, что на него постоянно жаловались в американском университете. Например, даже за то, что он покормил белку.

– У нас это называется «пожаловаться», а у них – «ты сделал доброе дело».

Я помню, когда заканчивал учиться в Канаде, все уже были взрослые ребята – по 18 лет. Мы сидели на уроке, и учительница вышла. У нас должен был быть тест на следующий день, и она оставила его на столе. И один мальчик подошел и сфотографировал этот тест. Я подумал: «Вот как в России можно списать». А капитан нашей команды, оказывается, записал видео и показал директору, и потом нас всех вызывали к нему.

Для меня было удивлением, что ни один человек ему ничего не высказал. Для них это считается приемлемым. Поэтому если по университетским правилам запрещено кормить белку, то другой человек пойдет и доложит, и это не будет считаться, что ты пожаловался, – сказал Алифанов.

