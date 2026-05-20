Жаровский из «Салавата», Поляков из СКА и Федоров из «Металлурга» – номинанты на приз новичку сезона в КХЛ

Жаровский, Поляков и Михаил Федоров – номинанты на приз новичку сезона в КХЛ.

КХЛ объявила номинантов на приз имени Алексея Черепанова – лучшему новичку сезона.

В тройку вошли форварды Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Матвей Поляков (СКА) и Михаил Федоров («Металлург»).

19-летний Жаровский провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (16+26) очка. В плей-офф у него 0+2 за 10 игр.

У 21-летнего Полякова 29 (16+13) баллов в 63 матчах FONBET чемпионата КХЛ и нет результативных действий в 5 играх Кубка Гагарина.

19-летний Федоров набрал 13 (7+6) очков за 52 игры в регулярке и 2+1 в 14 матчах плей-офф.

Обладатель приза определяется голосованием представителей клубов.