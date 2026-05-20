  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жаровский из «Салавата», Поляков из СКА и Федоров из «Металлурга» – номинанты на приз новичку сезона в КХЛ
0

Жаровский из «Салавата», Поляков из СКА и Федоров из «Металлурга» – номинанты на приз новичку сезона в КХЛ

Жаровский, Поляков и Михаил Федоров – номинанты на приз новичку сезона в КХЛ.

КХЛ объявила номинантов на приз имени Алексея Черепанова – лучшему новичку сезона.

В тройку вошли форварды Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Матвей Поляков (СКА) и Михаил Федоров («Металлург»).

19-летний Жаровский провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (16+26) очка. В плей-офф у него 0+2 за 10 игр.

У 21-летнего Полякова 29 (16+13) баллов в 63 матчах FONBET чемпионата КХЛ и нет результативных действий в 5 играх Кубка Гагарина.

19-летний Федоров набрал 13 (7+6) очков за 52 игры в регулярке и 2+1 в 14 матчах плей-офф.

Обладатель приза определяется голосованием представителей клубов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoСКА
logoСалават Юлаев
logoАлександр Жаровский
logoМатвей Поляков
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoМихаил Федоров

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
жаровский без вариантов
Жаровский однозначно.
Там фаворит и победитель уже точно известен 100% эти двое не конкуренты Александру
Жаровский лучший среди новичков, но ему надо много работать и точно не расслабляться
Жаровский конечно, но в потенциале вижу Фёдорова топ игроком, разносторонним
Жаровский.💯
Ситуация как в НХЛ с Колдером обладатель был известен еще в январе)
А у Жаровского были конкуренты? По-моему, тут других вариантов просто нет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сушинский о КХЛ: «Восток всегда был сильнее и равномернее Запада, где ЦСКА, «Локомотив» и СКА зачастую занимают первые места. Уровень соперников на Востоке более равный»
29 апреля, 17:12
Совет директоров КХЛ отмененил «правило трех переходов», при переподписании контрактов на понижение в потолке зарплат будет учитываться сумма старого договора
29 апреля, 15:15
Канцеров – 16-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии The Athletic. Миса – 1-й, Мартон – 2-й, Коул Хатсон – 8-й, Илья Протас – 15-й, Жаровский – 17-й, Симашев – 21-й, Рябкин – 97-й
14 апреля, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
8 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
32 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
39 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
20 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
47 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
сегодня, 16:59
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем